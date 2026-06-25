Động đất kép rung chuyển Venezuela: Nhiều công trình đổ sập, sân bay đóng cửa

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên ở Venezuela có độ lớn 7,1 xảy ra vào khoảng sau 18h, với tâm chấn nằm ở phía Tây thị trấn Morón, cách thủ đô Caracas khoảng 168 km về phía Tây. Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 22 km.

Chỉ một phút sau, một trận động đất mạnh hơn với độ lớn 7,5 tiếp tục xảy ra. Tâm chấn của trận động đất thứ hai nằm cách Morón khoảng 16 km về phía Tây Nam, ở độ sâu 10 km. Đây được xem là một trong những trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Venezuela trong hơn một thế kỷ qua.

Những người hàng xóm giúp một người đàn ông sơ tán khỏi ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở Caracas, Venezuela.

Nhân viên cứu hộ khiêng một người đàn ông bị thương sau trận động đất ở Caracas.

Người dân vội vã chạy ra ngoài giữa đống đổ nát sau trận động đất ở Caracas.

Mọi người đổ xuống đường phố sau các trận động đất liên tiếp.

Nhiều ngôi nhà bị phá hủy, sụp đổ hoàn toàn.

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm người sống sót tại một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Caracas.

Một chiếc ô tô bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Các rung chấn mạnh tại thủ đô Caracas khiến nhiều người lo lắng.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela, ông Diosdado Cabello, cho biết đã có người bị thương và nhiều công trình bị sập, song chưa thể thống kê số người thiệt mạng.

Chính quyền đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi các tòa nhà và cắt nguồn cung khí đốt tại một số khu vực.