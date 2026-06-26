Động đất Venezuela: Thiệt hại khủng khiếp, số người chết có thể lên tới hàng nghìn

Hình ảnh các tòa nhà đổ sập do động đất. Ảnh: CNN.

Ít nhất 188 người đã được xác nhận thiệt mạng và 1.520 người bị thương sau hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra ở bờ biển Caribe phía bắc Venezuela, gây ra sự tàn phá trên diện rộng ở thủ đô Caracas và một số khu vực khác. Các đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát khi dư chấn vẫn còn rung chuyển các khu vực bị ảnh hưởng.

Trận động đất đầu tiên, có cường độ 7,2 độ richter, đã được tiếp nối chưa đầy một phút sau đó bởi một trận động đất mạnh hơn với cường độ 7,5 độ richter, gây ra phản ứng khẩn cấp trên quy mô lớn.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), tâm chấn nằm ngoài khơi bờ biển phía bắc Venezuela, gần thành phố Morón. Các trận động đất được cảm nhận trên khắp phần lớn đất nước, cũng như ở nước láng giềng Colombia và một số hòn đảo vùng Caribe, với hơn 20 dư chấn được ghi nhận.

Ông Jorge Rodriguez, người đứng đầu quốc hội Venezuela và là anh trai của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, cho biết chiều thứ Năm rằng ít nhất 188 người đã được xác nhận thiệt mạng và 200 người vẫn đang bị mắc kẹt.

Ông cho biết ít nhất 1.520 người đã phải nhập viện và 250 tòa nhà bị hư hại hoặc phá hủy, khiến gần 3.000 gia đình mất nhà cửa.

Việc cứu hộ diễn ra suốt ngày đêm. Ảnh: Anadolu.

Chính phủ Venezuela đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, triển khai lực lượng vũ trang, các đơn vị phòng vệ dân sự và các dịch vụ khẩn cấp. Trường học, phương tiện giao thông công cộng và một số sân bay đã tạm thời đóng cửa, trong khi điện, nước và thông tin liên lạc bị gián đoạn ở nhiều khu vực.

Sân bay quốc tế Simón Bolívar vẫn đóng cửa ít nhất đến thứ Sáu do thiệt hại từ trận động đất, trong khi dịch vụ tàu điện ngầm và đường sắt ở Caracas đã bị tạm ngừng.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bang La Guaira, gần Caracas, "đã trở thành vùng thảm họa", quyền Tổng thống Rodriguez cho biết, đồng thời nói thêm rằng chính phủ của bà đang phối hợp với các doanh nghiệp để triển khai máy móc hạng nặng nhằm đẩy nhanh các nỗ lực cứu hộ. Điện ở bang này rất khan hiếm vào thứ Năm.

Sân bay chính của Caracas ở La Guaira đã phải đóng cửa vào thứ Năm sau khi bị hư hại. Các đoạn video do nhân chứng quay lại trong trận động đất cho thấy cảnh hỗn loạn khi trần nhà sập xuống.

Tại một số khu vực, lực lượng cứu hộ đã phải vất vả tìm kiếm trong đống đổ nát của các tòa nhà bị sập suốt buổi tối và kéo dài sang sáng thứ Năm.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, sử dụng mô hình dự báo, ước tính số người chết rất có thể lên tới hàng nghìn, với xác suất đáng kể là vượt quá 10.000 người.

Một trang web được lập ra để theo dõi những người mất tích và được các lãnh đạo phe đối lập của nước này chia sẻ đã liệt kê hơn 41.000 người vẫn chưa được tìm thấy vào khoảng 3 giờ 30 chiều (1930 GMT - 2h30 sáng 26/6 giờ Hà Nội). Reuters không thể xác minh các báo cáo này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lời chia buồn tới tổng thống lâm thời của Venezuela, Delcy Rodríguez, và nói rằng Moscow sát cánh cùng “nhân dân Venezuela thân thiện”. Điện Kremlin cho biết Nga sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nếu được yêu cầu.

Trung Quốc cũng gửi lời chia buồn và cho biết sẵn sàng hỗ trợ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Guo Jiakun bày tỏ tin tưởng rằng người dân Venezuela sẽ vượt qua thảm họa và tái thiết đất nước. Các quốc gia và tổ chức quốc tế khác, bao gồm Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Vatican, Liên Hợp Quốc và Ngân hàng Thế giới, cũng đã cam kết hỗ trợ hoặc bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực cứu trợ.

Mỹ cũng đề nghị hỗ trợ bất chấp lịch sử căng thẳng. Tổng thống Donald Trump trước đó nói rằng Mỹ đã "kiểm soát" ngành dầu mỏ của nước này sau vụ bắt cóc Tổng thống Nicolas Maduro trong một cuộc đột kích của biệt kích hồi tháng Giêng.

Các trận động đất ở Venezuela xảy ra chỉ vài giờ trước khi một trận động đất khác mạnh 7,2 độ richter tấn công các tỉnh Aomori và Iwate phía bắc Nhật Bản, làm ít nhất 8 người bị thương, chủ yếu do vật rơi, theo Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lý Thảm họa của nước này.

Trận động đất gây chết người nhiều nhất trong lịch sử gần đây của Venezuela xảy ra vào năm 1967, khiến khoảng 300 người thiệt mạng và khoảng 1.600 người bị thương ở Caracas. Một trận động đất khác ở phía đông bắc nước này vào năm 1997 đã khiến ít nhất 81 người thiệt mạng.

Thảm họa ập đến một quốc gia vốn đã phải vật lộn với nhiều năm bất ổn kinh tế khiến phần lớn cơ sở hạ tầng trở nên dễ bị tổn thương, làm phức tạp thêm các nỗ lực cứu hộ và đặt ra một thử thách quan trọng đối với chính phủ lâm thời của nước này, vốn hoan nghênh những lời hứa viện trợ từ cộng đồng quốc tế.