Ukraine tuyên bố tập kích tầm xa, cho nổ tung 60.000 tấn đạn của Nga

Thông tin này được Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố trên Telegram hôm 24-6, sau khi nghe báo cáo của người đầu Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (HUR) Oleh Ivashchenko.

"Trước hết, chúng tôi đã thảo luận việc triển khai kế hoạch trừng phạt tầm xa nhằm vào Nga trong xung đột này, cũng như những bước đi cần thiết để đưa hòa bình đến gần hơn. Đáng chú ý, trong các đòn đánh hiệu quả gần đây trên lãnh thổ của họ, có việc phá hủy hơn 60.000 tấn đạn dược tại kho vũ khí của Hạm đội Baltic gần St. Petersburg" - Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Volodymyr Zelensky (trái). Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Ukraine cho biết kho đạn Nga bị đánh trúng trong các đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) gần đây. Tuy nhiên, phía Ukraine chưa công bố thời điểm cụ thể, chủng loại đạn dược bị phá hủy hoặc bằng chứng độc lập về mức độ thiệt hại của đòn đánh.

Nga chưa bình luận về tuyên bố trên.

Ngoài kho đạn của Hạm đội Baltic, Tổng thống Zelensky nói tình báo Ukraine đã xác nhận các lực lượng nước này đánh trúng một số mục tiêu thuộc mạng lưới sản xuất quân sự Nga.

Theo đó, các cơ sở sản xuất thiết bị điện tử vô tuyến và nhiều linh kiện quan trọng phục vụ quân đội Nga cũng nằm trong danh sách mục tiêu bị tập kích.

Kyiv Post dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cùng ngày thông báo về cuộc tấn công vào Trung tâm Truyền thông Vũ trụ Dubna ở vùng Moscow – Nga.

Kyiv mô tả đây là tổ hợp thông tin liên lạc vệ tinh mặt đất lớn nhất của Nga, hỗ trợ hoạt động liên lạc quân sự, trinh sát và phối hợp lực lượng. Cơ sở này cũng được cho là kiểm soát các trạm tiếp sóng vệ tinh do Bộ Quốc phòng Nga sử dụng.

Nhà lãnh đạo Ukraine còn tiết lộ HUR đã thu được tài liệu nội bộ của Nga liên quan tác động từ các đòn tập kích tầm xa của Ukraine. Theo ông, Moscow bắt đầu điều chuyển một số hệ thống phòng không để ưu tiên bảo vệ thủ đô Moscow và cầu Kerch nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga.

"Trên thực tế, đây là hai khu vực Nga được lệnh ưu tiên bảo vệ, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa phải giảm sự chú ý ở các khu vực khác trên lãnh thổ Nga và những vùng tạm thời do Nga kiểm soát tại Ukraine" – Tổng thống Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề cập báo cáo riêng về năng lực sản xuất tên lửa và không quân chiến lược của Nga, cho biết Kyiv đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả tiếp theo.

Trước đó đầu tháng 6, Ukraine tuyên bố đã tập kích nhiều mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, gồm cảng dầu St. Petersburg, các cơ sở tại căn cứ hải quân Kronstadt và một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng ở vùng Tambov.

Sau đợt tấn công ngày 3-6, các kênh Telegram tại Nga đăng tải video cho thấy lửa và khói dày đặc bốc lên từ khu vực cảng St. Petersburg.

Kênh truyền hình độc lập Astra xác định địa điểm cháy là Công ty Cổ phần Cảng dầu St. Petersburg, một trong những cơ sở xử lý dầu lớn ở khu vực Tây Bắc nước Nga.