Ukraine tung bầy đàn UAV khổng lồ ồ ạt tấn công lãnh thổ Nga

(Ảnh minh họa: Kyiv Post)

Sevastopol chìm trong bóng tối vì đòn tấn công của Ukraine

Ông Mikhail Razvozhaev, người đứng đầu chính quyền Sevastopol do Nga bổ nhiệm, cho biết cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã làm gián đoạn nguồn điện trên toàn thành phố.

Theo ông Razvozhaev, các chuyên gia đang đánh giá mức độ thiệt hại và khẩn trương khôi phục hệ thống điện.

Ông cũng kêu gọi người dân tiết kiệm pin điện thoại, chỉ sử dụng thiết bị liên lạc trong các trường hợp khẩn cấp và tránh gây quá tải mạng viễn thông khi điện được khôi phục trở lại.

Các trường mẫu giáo trong thành phố sẽ hoạt động theo chế độ đặc biệt, đồng thời chính quyền khuyến cáo phụ huynh nên cho trẻ ở nhà.

Trong khi đó, kênh Telegram "Crimean Wind" dẫn lời các nhân chứng cho biết, đã có khoảng ba vụ tấn công nhằm vào trạm biến áp điện chính của Sevastopol. Sau các vụ nổ, một đám cháy đã bùng phát tại cơ sở này.

Hơn 300 UAV Ukraine bị bắn hạ ở nhiều khu vực của Nga

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy tổng cộng 323 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm.

Theo Moscow, các UAV bị bắn hạ trên nhiều khu vực khác nhau, bao gồm các tỉnh Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Volgograd, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Nizhny Novgorod, Oryol, Orenburg, Penza, Rostov, Ryazan, Saratov, Smolensk và Tula.

Ngoài ra, các vụ đánh chặn còn được ghi nhận tại vùng Krasnodar, khu vực Moscow, bán đảo Crimea do Nga kiểm soát cũng như trên vùng biển Azov và Biển Đen.

Nếu con số do Nga công bố là chính xác, đây sẽ là một trong những đợt tấn công UAV lớn nhất của Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, cho thấy Kiev tiếp tục mở rộng chiến dịch tập kích tầm xa nhằm vào hạ tầng quân sự và năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về chiến dịch này. Trong khi đó, mức độ thiệt hại thực tế tại các mục tiêu bị tấn công vẫn chưa thể được xác minh độc lập.

Ông Trump ấn tượng với kết quả quân sự của Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ấn tượng với những kết quả quân sự gần đây của Ukraine trong cuộc gặp riêng với Tổng thống Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp, theo tiết lộ của Financial Times.

Dẫn lời hai nguồn tin được tiếp cận các cuộc thảo luận kín giữa các nhà lãnh đạo, Financial Times cho biết ông Trump đã gọi chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga là “cực kỳ ấn tượng”. Cuộc trao đổi diễn ra tại một bữa tối riêng ở thành phố Évian-les-Bains tuần trước.

Theo các nguồn tin, ông Trump tỏ ra hào hứng với những đòn tập kích của Ukraine nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở năng lượng của Nga. Trong thời gian gần đây, Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào khu vực gần Moscow cũng như các nhà máy lọc dầu của Nga. Các chiến dịch này được cho là có sự hỗ trợ từ thông tin tình báo của Mỹ.

Một nội dung đáng chú ý khác là vấn đề tên lửa phòng không Patriot. Sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết, Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio lần đầu tiên phản hồi tích cực về khả năng cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, nước này đã có đủ năng lực kỹ thuật để sản xuất Patriot theo giấy phép, và điều còn thiếu chủ yếu là sự chấp thuận của Tổng thống Mỹ. Ông Zelensky nhấn mạnh, ông Trump đang xem xét việc yêu cầu các công ty quốc phòng Mỹ thiết lập dây chuyền sản xuất tên lửa phòng không theo giấy phép tại châu Âu và Ukraine.

Các quan chức cấp cao Ukraine nhận thấy những dấu hiệu cho thấy, ông Trump đang dịch chuyển theo hướng ủng hộ Kiev mạnh mẽ hơn và có thể sẵn sàng gây áp lực lớn hơn lên Nga nhằm chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, họ vẫn thận trọng do nhiều cam kết trước đây của Trump chưa được thực hiện.

Trong khi đó, phản ứng từ Moscow cho thấy sự không hài lòng ngày càng tăng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ đang từ bỏ vai trò trung gian hòa giải khách quan và quay trở lại lập trường ủng hộ Ukraine. Ông tuyên bố Nga sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu quân sự của mình vì “mọi hy vọng về một vai trò trung gian công bằng của Mỹ từ lâu đã sụp đổ”.

Bên cạnh đó, các đồng minh châu Âu và NATO cho rằng sự thay đổi trong cách nhìn nhận của ông Trump về cuộc chiến là tín hiệu tích cực. Một quan chức quân sự cấp cao của NATO nhận định rằng các phòng tuyến của Nga không phải bất khả xâm phạm và Ukraine hoàn toàn có thể tạo ra những tác động đáng kể trên chiến trường nếu được cung cấp đầy đủ vũ khí.

Những phát biểu mới của Trump được xem là dấu hiệu cho thấy Nhà Trắng có thể đang điều chỉnh cách tiếp cận đối với cuộc chiến Nga - Ukraine, trong bối cảnh Kiev liên tục chứng minh khả năng tiến hành các cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga và làm suy yếu các mục tiêu chiến lược của Moscow.