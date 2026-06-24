Vũ khí khiến Nga đau đầu nhất vừa lập thành tích chưa từng có

Theo Kiev, 800.000 không phải là những số liệu ước tính mà là các cuộc tấn công đã được xác minh thông qua hệ thống quản lý chiến trường Delta. Để được công nhận, các tổ điều khiển UAV phải gửi video ghi lại quá trình tấn công, sau đó được các chuyên gia phân tích kiểm tra và xác nhận.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị UAV cánh cố định để cất cánh (Nguồn: Getty Images)

Sau khi dữ liệu được phê duyệt, các đơn vị sẽ được cấp "điểm điện tử" trên bảng xếp hạng nội bộ. Số điểm này có thể được sử dụng trên nền tảng Brave1 để đổi lấy các thiết bị hoặc khí tài mới phục vụ tác chiến.

Những thống kê mới nhất cho thấyốc độ tấn công bằng UAV của Ukraine đã tăng mạnh so với năm 2025. Hồi tháng 1, Kiev từng công bố rằng lực lượng nước này ghi nhận tổng cộng 819.737 cuộc tấn công bằng UAV được xác nhận bằng video trong toàn bộ năm 2025. Tuy nhiên, chỉ trong nửa đầu năm 2026, con số này đã vượt mốc 800.000.

Riêng tháng 5/2026, các đơn vị UAV Ukraine được cho là đã đánh trúng khoảng 181.000 mục tiêu, mức cao nhất kể từ đầu năm.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết danh sách mục tiêu rất đa dạng, bao gồm binh sĩ Nga, hệ thống phòng không, pháo binh, bệ phóng tên lửa, máy bay không người lái, sở chỉ huy, kho hậu cần, các thiết bị tác chiến điện tử cũng như phương tiện dân sự được sử dụng cho mục đích quân sự.

Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov nhận định rằng UAV hiện đã trở thành loại vũ khí gây sát thương chủ lực trên chiến trường. "Máy bay không người lái hiện chiếm hơn 90% thương vong của đối phương", ông cho biết.

Bộ Quốc phòng Ukraine không công bố cụ thể những loại UAV nào đã tham gia vào hơn 800.000 đòn tấn công nói trên. Hiện nay, nước này đang vận hành một hệ sinh thái UAV rất đa dạng, từ các mẫu FPV bốn cánh quạt giá rẻ, UAV đánh chặn, phương tiện mặt đất không người lái cho tới các UAV cánh cố định tầm xa có khả năng bay hàng trăm kilomet để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Theo dữ liệu từ nền tảng quốc phòng Brave1, Ukraine hiện có khoảng 800 mẫu UAV FPV tấn công khác nhau, cùng hơn 185 loại UAV đánh chặn đang được cung cấp cho quân đội.

Song song với việc mở rộng quy mô sử dụng, Kiev cũng đang tăng tốc sản xuất. Ngày 16/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đặt mục tiêu sản xuất tới 10 triệu UAV trong năm 2026, tăng mạnh so với mức khoảng 4 triệu chiếc của năm 2025.