Tổng thống Nga Putin gửi lời đanh thép đến Ukraine và đồng minh

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

"Tất cả các cuộc tấn công của họ vào các mục tiêu ở Nga không thể ảnh hưởng đến những diễn biến trên chiến tuyến, nơi mà, như tôi đã nói trước đây, lực lượng Nga đang giành từng khu dân cư một, từng vùng lãnh thổ một", ông Putin nói hôm 23/6 trong cuộc họp với các thành viên nội các.

Ông nhấn mạnh, các cuộc tấn công như vậy của quân đội Ukraine chỉ khuyến khích lực lượng Nga thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của mình.

Tại một sự kiện khác diễn ra cùng ngày, Tổng thống Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine được tiến hành để “làm rung chuyển xã hội” chứ không phải để đạt được mục tiêu quân sự. Ông nói: “Khi toàn bộ phương Tây hỗ trợ họ, với dòng chảy máy bay không người lái khổng lồ này, thì mục đích là tạo ra sự nghi ngờ về hành động của Lực lượng vũ trang Nga”.

Tuy nhiên, ông Putin lưu ý rằng các quốc gia châu Âu vẫn ngần ngại tiến hành các cuộc tấn công vào Nga từ lãnh thổ của họ, vì “họ hiểu rằng sẽ có sự trả đũa”.

Những tuần gần đây, Ukraine tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tầm xa sâu vào lãnh thổ Nga. Tuần trước, Kiev đã phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất trong hai năm vào thủ đô Mátxcơva của Nga.

Cũng tại sự kiện, Tổng thống Putin cho biết, lập trường của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chuyển từ việc hỗ trợ Kiev bằng vũ khí và tài chính, sang chuẩn bị đối đầu quân sự một cách công khai. Ông nói thêm rằng các nhà lãnh đạo NATO và Liên minh châu Âu (EU) đang sử dụng “những tuyên bố sai sự thật” về mối đe dọa từ Nga để biện minh cho việc quân sự hóa tràn lan.

“Giờ đây, họ công khai nói rằng đang chuẩn bị cho khả năng đối đầu quân sự với chúng ta, tăng ngân sách quốc phòng”, ông Putin nói.

“Ban đầu, họ tạo ra những mối đe dọa cho đất nước chúng ta, buộc chúng ta phải thực hiện các hành động cần thiết để tự vệ. Và sau đó họ ngay lập tức cáo buộc chúng ta phạm đủ mọi tội lỗi để biện minh cho việc họ tiếp tục chính sách gây hấn".

Những phát biểu của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh các nước thành viên NATO ở châu Âu và Canada đã tăng chi tiêu quốc phòng thêm 20% vào năm 2025, đạt tổng cộng 574 tỷ USD, với lý do là mối đe dọa từ Mátxcơva. Nga đã bác bỏ những suy đoán rằng nước này có kế hoạch tấn công các nước NATO.