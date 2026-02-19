Ukraine tập kích tên lửa vào lãnh thổ Nga, gây mất điện?

“Thật không may, đã có một cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn khác vào các cơ sở năng lượng ở thành phố Belgorod (Nga). Có những thiệt hại nghiêm trọng. Chúng tôi nhận thấy rằng có sự mất điện và nhiệt một phần, vì vậy chúng tôi hiện đang điều tra”, Thống đốc tỉnh Belgorod, Vyacheslav Gladkov, tuyên bố vào cuối ngày 18/2.

Một trạm điện ở Belgorod bốc cháy. Ảnh: Telegram.

Thành phố này nằm cách biên giới phía đông bắc của Ukraine với Nga chỉ 34km, theo Kyiv Independent.

Theo kênh tin tức Exilenova+ của Telegram, đã có báo cáo về các vụ nổ và hỏa hoạn tại một kho dầu ở thị trấn Velikiye Luki thuộc tỉnh Pskov, tây bắc nước Nga.

Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói với Kyiv Independent rằng vụ tấn công vào kho dầu ở Velikiye Luki là do đơn vị UAV “Alpha” của họ thực hiện, chúng đã vượt qua được các lưới chống UAV được giăng khắp nơi bị tấn công.

“Những hoạt động như vậy là một yếu tố làm suy yếu có hệ thống tiềm lực quân sự của Liên bang Nga”, nguồn tin SBU viết trong một tuyên bố.

Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự sâu trong lãnh thổ Nga nhằm làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của Moscow khi Điện Kremlin tiếp tục tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

Kiev coi cơ sở hạ tầng năng lượng là mục tiêu quân sự vì chúng trực tiếp hỗ trợ hoạt động quân sự của Nga.

Belgorod liên tục bị tấn công trong suốt thời gian diễn ra cuộc xung đột toàn diện Nga - Ukraine và trong những tuần gần đây.