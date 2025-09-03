Ukraine tuyên bố giành lại ngôi làng gần Pokrovsk sau 2 tuần cận chiến với lực lượng Nga

Binh sĩ Ukraine cắm cờ ở làng Udachne, cách Pokrovsk khoảng 10 km về phía tây. Ảnh: Euromaidan Press.

Phía Ukraine công bố hình ảnh lá cờ quốc gia được treo tại ngôi làng nằm cách thành phố Pokrovsk khoảng 10 km về phía tây, theo tờ Euromaidan Press.

Trong tuyên bố ngày 2/9, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết toàn bộ lực lượng chiến đấu của Nga ở làng Udachne đã bị đẩy lùi và các điểm cố thủ đều bị phá hủy. “Quân đội Ukraine đã đẩy lùi hoàn toàn đối phương ở làng Udachne và cắm cờ tại đó”, tuyên bố cho biết.

Trong đoạn video công bố cùng ngày, quân đội Ukraine cho biết các đơn vị tấn công đã “giành lại từng căn nhà trong suốt hai tuần cận chiến với lực lượng Nga”.

Thông tin Ukraine giành lại làng Udachne diễn ra trong bối cảnh giao tranh dữ dội quanh mặt trận Pokrovsk. Quân đội Ukraine cho hay đã đẩy lùi 46 đợt tấn công của lực lượng Nga ở mặt trận Pokrovsk, gần các khu dân cư Volodymyrivka, Zapovidne, Novoekonomichne, Myrolyubivka, Lysivka, Zvirove, Kotlyne và Dachne.

Udachne là ngôi làng tiền tuyến ở phía tây thành phố Pokrovsk, nơi chịu nhiều sức ép từ phía Nga. Từ ngày 11/6, giao tranh ác liệt đã diễn ra tại các ngôi làng Udachne, Novoserhiivka và Novomykolaivka, ông Valeriy Duhelny, người đứng đầu chính quyền quân sự địa phương bên phía Ukraine, cho biết.

Hiện tại, ông Duhelny mô tả khu vực phía đông của làng Udachne đã bị phá hủy hoàn toàn, không còn ngôi nhà nào còn nguyên vẹn sau các đợt giao tranh.

Nga hiện chưa lên tiếng bình luận.

Hôm 1/9, nhóm phân tích DeepState của Ukraine đánh giá đà tiến công của Nga đã chậm lại trong tháng 8/2025, khi kiểm soát thêm 464 km2 lãnh thổ Ukraine.

Theo DeepState, Nga hiện kiểm soát 19% diện tích lãnh thổ Ukraine, tương đương mức đạt được vào ngày 3/10/2022, trước khi quân đội Ukraine tổ chức phản công lớn ở vùng Kherson.

“Lãnh thổ mà đối phương kiểm soát chỉ mới bằng mức tháng 10/2022”, DeepState cho biết. “Tuy vậy, thực tế là Ukraine đã mất lãnh thổ ở vùng Donetsk tương đương diện tích giành lại ở vùng Kherson vào mùa thu năm 2022”.