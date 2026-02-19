Cựu Tổng tư lệnh Zaluzhny đổ lỗi cho ông Zelensky về thất bại của quân đội Ukraine

Ông Zelensky và ông Zaluzhny. Ảnh: Straan.

Rạn nứt sâu sắc

Trong cuộc phỏng vấn với AP, cựu tổng tư lệnh Zaluzhny thừa nhận tồn tại “một sự rạn nứt sâu sắc” giữa ông và ông Zelensky, đạt đỉnh điểm trong các cuộc khám xét của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) năm 2022.

Theo lời ông, ngay từ đầu cuộc xung đột, ông và tổng thống đã thường xuyên tranh luận về cách thức phòng thủ đất nước hiệu quả nhất. Đến giữa tháng 9/2022, SBU đã tiến hành khám xét văn phòng của ông với một lý do mà ông cho là ngụy tạo. Zaluzhny kể rằng hàng chục nhân viên an ninh xuất hiện tại văn phòng của ông ngay sau một cuộc họp với ông Zelensky, trong khi hơn chục sĩ quan Anh đang có mặt tại đó. Các nhân viên SBU không cho biết họ đang tìm kiếm điều gì.

Zaluzhny đã ngăn họ tiếp cận tài liệu và máy tính, đồng thời lập tức gọi cho Chánh văn phòng Tổng thống khi đó. “Tôi nói với ông Yermak rằng tôi sẽ đẩy lùi cuộc tấn công này, bởi vì tôi biết cách tiến hành chiến tranh” - ông kể lại.

Sau đó, ông gọi cho Vasyl Maliuk, người đứng đầu SBU, và được trả lời rằng ông này không biết gì về cuộc khám xét, đồng thời hứa sẽ làm rõ sự việc.

Về sau, Zaluzhny được biết SBU đã nhận lệnh khám xét một câu lạc bộ thoát y từng nằm tại địa điểm văn phòng của ông trước chiến tranh. Ông cho rằng đây là cái cớ ngụy tạo chứ không phải sai sót hành chính.

Không phân bổ đủ lực lượng

Liên quan đến cuộc phản công nhằm vào Nga, ông Zaluzhny cho biết những tranh cãi xung quanh chiến dịch này đặc biệt gay gắt. Chiến dịch đã vấp phải nhiều chỉ trích từ các chuyên gia quân sự vì bị cho là quá tham vọng và triển khai chậm trễ, tạo điều kiện để lực lượng Nga củng cố vị trí.

Ông nói rằng kế hoạch do ông xây dựng với sự hỗ trợ của các đối tác NATO đã thất bại vì ông Zelensky và các quan chức khác không phê duyệt việc phân bổ đủ lực lượng cần thiết.

Kế hoạch ban đầu là tập trung đủ binh lực thành một mũi đột phá thống nhất nhằm tái chiếm khu vực Zaporizhzhia đang bị chiếm đóng một phần, sau đó tiến xuống phía nam ra biển Azov. Điều này sẽ cắt đứt hành lang hậu cần mà quân đội Nga sử dụng để tiếp tế cho Crimea. Để thành công, cần có sự tăng cường lực lượng quy mô lớn, tập trung và yếu tố bất ngờ chiến thuật, Zaluzhny nói.

Thay vào đó, theo ông, lực lượng đã bị phân tán trên một khu vực rộng lớn, làm suy giảm sức mạnh tấn công.

Văn phòng Tổng thống lên tiếng

Văn phòng Tổng thống Zelensky đã cố gắng thuyết phục ông rút lại những phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên, trong đó ông cáo buộc Tổng thống Zelensky chịu trách nhiệm về thất bại của cuộc phản công năm 2023. Tuy nhiên, cựu Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine đã từ chối làm điều này.

Thông tin trên được nghị sĩ Alexey Goncharenko, thuộc đảng “Đoàn kết châu Âu”, đăng tải trên kênh Telegram cá nhân.

Theo ông, cuộc phỏng vấn đã được ghi hình trước Hội nghị An ninh Munich, diễn ra từ ngày 13 đến 15/2.

Goncharenko cũng cáo buộc ông Zelensky nói dối: “Thật buồn cười khi trong bài phát biểu tại Munich, Zelensky nhắc đến Zaluzhny và nói rằng ông đã cử ông ấy gặp Tướng Milley (Đại tướng Lục quân Mỹ đã nghỉ hưu, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân), để yêu cầu cung cấp vũ khí, nhưng không được cấp và bị bảo đi đào chiến hào. Đó là lời nói dối. Zaluzhny chưa từng đến gặp Milley” - vị nghị sĩ viết.

Phương Tây xác nhận

Hai quan chức quốc phòng phương Tây, trao đổi với AP với điều kiện giấu tên, đã xác nhận với các nhà báo về việc chiến dịch phản công đã lệch khỏi kế hoạch ban đầu như ông Zaluzhny mô tả.

Trước đó, một số hãng truyền thông phương Tây, dẫn nguồn quân đội Mỹ, cũng cho rằng việc phân tán lực lượng giữa mặt trận phía nam và khu vực Bakhmut là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của cuộc phản công.

Các phương tiện truyền thông phương Tây cũng từng đưa tin rằng Mỹ tham gia rất sâu vào việc lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quân sự của Ukraine chống lại Nga kể từ mùa xuân năm 2022.