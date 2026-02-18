Đàm phán Nga – Ukraine kết thúc chóng vánh, Ukraine nói Mỹ "không công bằng"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga cố gắng "kéo dài cuộc đàm phán vốn đã có thể bước vào giai đoạn cuối".

Theo tờ Telegraph, cả hai bên đều cho biết cuộc gặp đầu tiên trong vòng đàm phán mới nhất "rất căng thẳng". Cuộc gặp diễn ra tại Geneva – Thụy Sĩ hôm 17-2, kéo dài khoảng 6 giờ.

Ông Vladimir Medinsky, phụ trách phái đoàn Nga. Ảnh: EPA

Các quan chức từ Nga, Ukraine và Mỹ bắt đầu đàm phán cuộc thứ hai vào khoảng 9 giờ 30 phút (giờ địa phương) hôm 18-2 và cuộc đàm phán kết thúc chưa đầy hai giờ sau đó.

Ông Vladimir Medinsky, nhà sử học theo chủ nghĩa dân tộc phụ trách phái đoàn Nga, cho biết các cuộc đàm phán "khó khăn nhưng mang tính chuyên môn". Ông nói rằng cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Ông Zelensky hôm 17-2 cáo buộc Tổng thống Donald Trump "không công bằng" với Ukraine khi cố gắng ép buộc nước này đạt được thỏa thuận với Nga.

Các cuộc đàm phán ở Geneva là một phần của hai ngày ngoại giao con thoi đặc biệt tại Geneva, nơi Mỹ đang cố gắng giải quyết cả cuộc xung đột ở Ukraine và chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, có rất ít dấu hiệu cho thấy xuất hiện đột phá đáng kể. Trong các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, các nhà đàm phán Nga đã nhắc lại yêu cầu Ukraine phải từ bỏ lãnh thổ ở phía Đông - vốn là lằn ranh đỏ đối với ông Zelensky và nhiều đồng minh của ông ở châu Âu.

Tổng thống Mỹ đã đặt ra thời hạn tháng 6 để chấm dứt xung đột và kêu gọi Ukraine nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán, song nhiều vòng đàm phán hòa bình đã thất bại liên quan đến vấn đề lãnh thổ. Ông Zelensky nói thêm Ukraine sẽ bác bỏ một thỏa thuận hòa bình mà trong đó Ukraine đơn phương rút quân khỏi vùng Donbas và giao lại cho Nga.

Ông Zelensky nhấn mạnh ông sẽ thảo luận về việc rút quân miễn là Moscow cũng phải rút quân về một khoảng cách tương đương.