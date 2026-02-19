Tổng thống Ukraine Zelensky vạch ra ba lập trường về lãnh thổ Donbass

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các bên đang tiến gần hơn đến kết quả trên phương diện quân sự, bao gồm một văn kiện tiềm năng phác thảo cách thức giám sát lệnh ngừng bắn ngay sau khi các hành động quân sự chấm dứt.

Ông Zelensky nhắc lại rằng, trong các cuộc đàm phán hòa bình năm 2025 tại Ả Rập Xê Út, Mỹ đã đề xuất một lệnh ngừng bắn dọc theo đường ranh giới, với các vấn đề lãnh thổ sẽ được giải quyết hoàn toàn thông qua ngoại giao. Kể từ đó, các cuộc thảo luận đã phát triển, bao gồm cả những ý tưởng liên quan đến thiết lập một khu kinh tế tự do.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev ủng hộ các sáng kiến duy trì đối thoại, song điều đó không đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi đề xuất. Ông cho biết phía Nga đang đề xuất Ukraine rút lực lượng khỏi Donbass để tiến tới chấm dứt xung đột, trong khi Ukraine không đồng ý với cách tiếp cận này và không công nhận về mặt pháp lý các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, rằng Ukraine không thể rút quân khỏi Donbass, coi đây là phần lãnh thổ của mình, bao gồm cả những khu vực hiện không do Kiev kiểm soát. Theo ông, một khả năng thỏa hiệp có thể là thiết lập lệnh ngừng bắn theo các vị trí hiện tại, thay vì thay đổi thực địa.

Khi được hỏi về khả năng nhượng bộ lãnh thổ, Tổng thống Ukraine cho rằng việc tự nguyện từ bỏ lãnh thổ không phải là một lựa chọn khả thi. Ông nhấn mạnh, Donbass không chỉ là vấn đề lãnh thổ mà còn là vấn đề con người, giá trị, độc lập dân tộc và chiến lược quốc phòng dài hạn.

Tổng thống Zelensky cho biết cần có những đảm bảo an ninh mạnh mẽ, đặc biệt là từ Mỹ, cùng với sự hiện diện của châu Âu tại Ukraine và một đội quân Ukraine hùng mạnh, mà ông cho rằng nên có khoảng 800.000 binh sĩ. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các tuyến phòng thủ kiên cố ở Donbass.

Vòng đàm phán ba bên lần thứ ba giữa Ukraine, Mỹ và Nga đã diễn ra tại Geneva vào ngày 17-18/2. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Kiev và Moscow đã nhất trí sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo.