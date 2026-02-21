Cháy nhà ở TP.HCM trong đêm, cụ ông được giải cứu khỏi biển lửa

Khoảng 22h30 ngày 20/2, người dân tại con hẻm thuộc khu phố Bình Phước, phường Lái Thiêu, TP.HCM bất ngờ phát hiện khói đen và lửa lớn bốc lên nghi ngút từ một căn nhà 1 trệt 1 lầu.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã hô hoán, huy động bình chữa cháy mini để dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Người dân và lực lượng chức năng đục cửa để giải cứu cụ ông

Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, đe dọa các hộ dân lân cận, khiến khu dân cư náo loạn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội

Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chức năng cùng người dân đã kịp thời hỗ trợ, đưa cụ ông đang kẹt bên trong nhà ra ngoài an toàn trước khi lửa bao trùm lối thoát.

Sau khoảng 15 phút tích cực triển khai vòi rồng tiếp cận từ nhiều hướng, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn cháy lan sang các nhà xung quanh.

Lực lượng chữa cháy chia thành nhiều hướng phun nước dập lửa

Ghi nhận ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều đồ đạc, tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi.

Đến 23h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để tiếp tục phun nước làm mát, ngăn đám cháy bùng phát trở lại.