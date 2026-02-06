Ukraine tấn công căn cứ phóng tên lửa đạn đạo Oreshnik của Nga

Ảnh vệ tinh chụp thao trường Kapustin Yar, Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, các cuộc tấn công được thực hiện bằng vũ khí tấn công tầm xa FP-5 Flamingo do nước này tự sản xuất.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, dựa trên các thông tin hiện có, một số công trình tại thao trường đã bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau. Trong đó, một nhà chứa bị hư hại nghiêm trọng và một số nhân viên đã được sơ tán khỏi khu vực.

Hiện phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Trước đó, vào tháng 10/2025, tạp chí The Economist đưa tin, Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa Flamingo do nước này phát triển để tấn công nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Theo ấn phẩm này, thời điểm đó Kiev đang sản xuất khoảng 2-3 tên lửa mỗi ngày và có kế hoạch nâng công suất lên 7 tên lửa/ngày vào cuối tháng 10/2025.

Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine được đánh giá là vũ khí tầm xa có sức công phá lớn, với tầm bay hơn 3.000 km và khả năng duy trì độ cao chỉ khoảng 50 m so với mặt đất, giúp tránh bị radar đối phương phát hiện. Loại tên lửa này mang theo đầu đạn nặng tới 1.150 kg, đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng cho các mục tiêu chiến lược.

Trong khi đó, Oreshnik được mô tả là một trong những loại vũ khí mới nhất của Nga, có thể đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương gần 11.000km/h, tầm bắn lên đến 5.500 km. Tên lửa không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ hiện có nào trên thế giới.

Theo phía Ukraine, Oreshnik mang theo 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn có một cụm 6 đầu đạn con. Thời gian bay của tên lửa từ lúc phóng ở Astrakhan đến Dnepr là 15 phút, tốc độ ở giai đoạn cuối trên Mach 11 (khoảng 13.000 km/h).