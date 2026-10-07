2 người tử vong trong vụ cháy tại Phúc Thượng, Hà Nội

Chiều tối ngày 7/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng sửa chữa xe máy ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc, TP Hà Nội, khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khu vực xảy ra cháy rộng khoảng 30m², được quây tôn xung quanh, nằm trong khoảng sân của một ngôi nhà dân cao 2,5 tầng. Khu vực này được chủ nhà cho thuê để làm cửa hàng sửa chữa xe máy.

Thời điểm xảy ra cháy, lửa bao trùm và thiêu rụi toàn bộ khu vực cửa hàng. Ngôi nhà cao 2,5 tầng bị ám khói, đồng thời đám cháy lan sang một căn nhà liền kề.

Nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Khoảng 18h42, đám cháy cơ bản được khống chế. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 2 thi thể tại khu vực nhà vệ sinh của cửa hàng sửa chữa xe máy.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh danh tính các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cháy cửa hàng sửa chữa xe máy tại xã Thượng Phúc, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong bên trong. (Ảnh Công an TP Hà Nội)

Theo Công an thành phố Hà Nội, 9 tháng đầu năm 2026, số vụ cháy trên địa bàn giảm 296 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Số người chết giảm 3 người, số người bị thương giảm 1 người.

Tuy nhiên, Công an thành phố Hà Nội đánh giá tình hình cháy, nổ trên địa bàn Thủ đô vẫn tiềm ẩn và có diễn biến phức tạp. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục kiểm soát các nguy cơ cháy, nổ tại cơ sở, nhất là những nơi còn tồn tại, vi phạm về điều kiện an toàn PCCC.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, yêu cầu công tác quản lý nhà nước về PCCC chuyển trọng tâm kiểm tra từ “đủ lượt” sang “khắc phục đến cùng”.

Theo đó, sau kiểm tra, các đơn vị phải tiếp tục theo dõi việc khắc phục những tồn tại, vi phạm của cơ sở và tổ chức tái kiểm tra. Những cơ sở có nguy cơ cao về cháy, nổ, cơ sở còn tồn tại, vi phạm hoặc bị đình chỉ phải được lập danh sách để tăng cường kiểm tra đột xuất.

Yêu cầu này đặt trọng tâm vào giai đoạn sau kiểm tra, khi những tồn tại về PCCC đã được xác định nhưng chưa được khắc phục.

Thay vì chỉ ghi nhận cơ sở đã được kiểm tra, các đơn vị phải tiếp tục theo dõi việc thực hiện yêu cầu khắc phục và kiểm tra lại khi cần thiết. Với các cơ sở có nguy cơ cao, việc kiểm tra đột xuất được đặt ra để kịp thời phát hiện những vấn đề chưa được xử lý.