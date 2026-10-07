Nga bơm 1 tỷ USD cho Iran, Tehran bất đồng việc chi tiêu

Hãng thông tấn bán chính thức Fars News Agency cho biết quá trình thanh toán về cơ bản đã hoàn tất. Tuy nhiên, việc giải ngân bị đình trệ do các cơ quan chính phủ Iran vẫn bất đồng về cách sử dụng khoản tiền.

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Khoản vay này lần đầu được Fars đưa tin hồi tháng 6, được mô tả là đợt giải ngân đầu tiên trong gói tín dụng trị giá 20 tỷ USD mà Nga dự kiến dành cho Iran.

Theo Fars, Tổ chức Kế hoạch và Ngân sách Iran muốn dùng khoản tiền để nhập khẩu ô tô. Trong khi đó, Bộ Dầu mỏ Iran đề xuất dành nguồn vốn mua thiết bị phục vụ ngành công nghiệp dầu khí, còn Bộ Nông nghiệp muốn sử dụng khoản vay để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu.

Do chưa đạt được quyết định cuối cùng về mục đích sử dụng khoản tiền, Chính phủ Iran vẫn chưa cung cấp thông tin tài khoản cần thiết để Moscow thực hiện chuyển khoản, Fars cho biết.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran và Nga đang đẩy mạnh quan hệ kinh tế và tài chính, trong đó hai nước tìm cách tăng sử dụng đồng nội tệ trong thương mại song phương và giảm phụ thuộc vào các hệ thống tài chính do phương Tây kiểm soát.

Hồi tháng 6, Iran công bố kế hoạch thành lập một sàn giao dịch đồng ruble, nhằm tăng cường hợp tác ngân hàng và tiền tệ với Nga. Khi đó, một nghị sĩ Iran cho biết Moscow dự kiến cung cấp cho Tehran khoản vay trị giá 20 tỷ USD bằng đồng ruble, với lãi suất thường niên 6%.

Khoản vay của Nga được đưa ra trong bối cảnh Iran vẫn chịu các lệnh trừng phạt sâu rộng của Mỹ, nhắm vào nhiều lĩnh vực, trong đó có xuất khẩu dầu mỏ, hệ thống ngân hàng và khả năng tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế.

Trong những tháng gần đây, Washington tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran, bao gồm áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào những tổ chức nước ngoài bị cáo buộc hỗ trợ các giao dịch của Iran.

Hồi tháng 9, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với ngân hàng VTB của Nga, với lý do ngân hàng này duy trì quan hệ ngân hàng đại lý với các tổ chức tài chính Iran nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Washington cũng nhắm mục tiêu vào các mạng lưới tài chính mà họ cáo buộc giúp Tehran chuyển tiền và né tránh các lệnh trừng phạt.

Trong bối cảnh đó, khoản vay 1 tỷ USD của Nga không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính cho Iran mà còn cho thấy Moscow và Tehran đang tìm cách mở rộng các kênh tài chính song phương nằm ngoài hệ thống do phương Tây chi phối.