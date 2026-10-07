Nóng: Xung đột ở Yemen leo thang thành chiến tranh khu vực

Lực lượng ủng hộ chính phủ đã phát động một cuộc phản công để giành lại lãnh thổ do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen.

Lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đã phát động một cuộc tấn công lớn chống lại lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn, cả hai bên đều tuyên bố giành được lãnh thổ khi các cuộc giao tranh diễn ra ác liệt xung quanh eo biển Bab el-Mandeb chiến lược, nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương.

Tình hình leo thang sau khi lực lượng Houthi chiếm giữ khu vực trọng yếu xung quanh eo biển Bab el-Mandeb vào tháng 9, một trong những điểm nghẽn giao thông hàng hải quan trọng nhất thế giới, vốn càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh gián đoạn tại eo biển Hormuz do cuộc chiến giữa Mỹ và Iran gây ra.

Hôm thứ Hai, quân đội Yemen tuyên bố đã tiến về phía bắc dọc theo bờ biển Biển Đỏ hướng tới Mocha, đồng thời công bố "một chiến dịch tấn công chiến lược vào Sanaa", thủ đô trên thực tế của phong trào Houthi.

Trong khi đó, Ả Rập Xê Út đã nhất trí với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan về việc nhanh chóng triển khai lực lượng quân sự theo Hiệp định Phòng thủ Chung Mecca, còn được gọi là “NATO Hồi giáo”. Liên minh này đã tuyên bố rằng 100 máy bay chiến đấu đang hỗ trợ cuộc tấn công ở Yemen.

Lực lượng Houthi đã phủ nhận những thắng lợi của chính phủ, tuyên bố đã đạt được tiến triển xung quanh Taiz, cách bờ biển Biển Đỏ khoảng 80km. Nhóm này cũng đã đáp trả bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Ả Rập Xê Út, nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào Sân bay Quốc tế King Khalid của Riyadh, các căn cứ quân sự và các cơ sở dầu khí của Aramco, bao gồm cả nhà máy lọc dầu Rabigh. Ả Rập Xê Út đã xác nhận thiệt hại do các cuộc tấn công của Houthi vào các sân bay ở Jizan và Najran.

Lực lượng Houthi liên tục cáo buộc Riyadh tiến hành "hành động gây hấn" và phong tỏa Yemen, cho rằng các hoạt động quân sự của Ả Rập Xê Út phục vụ lợi ích của Mỹ và Israel. Trong khi đó, phe đối lập Yemen của họ lại coi lực lượng Houthi – tự nhận mình là một phần của "Trục Kháng chiến" – là "khủng bố" và phiến quân đã lật đổ chính phủ được quốc tế công nhận vào năm 2014.

Cuộc xung đột ở Yemen với hình thức hiện tại bắt đầu khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa hơn một thập kỷ trước, dẫn đến sự can thiệp quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Tuy nhiên, giao tranh phần lớn đã lắng xuống sau thỏa thuận ngừng bắn năm 2022.

Trong bối cảnh giao tranh ở Yemen và sự đối đầu kéo dài giữa Mỹ và Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump lập luận rằng giá khí đốt kỷ lục không phải do sự gián đoạn ở eo biển Hormuz mà là do các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga.