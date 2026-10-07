Tàu chở dầu bốc cháy sau khi bị xuồng cảm tử tấn công gần Sochi, Nga

Theo Bộ này, tàu Aframax Rio - đang chở dầu thô - đã bị các xuồng không người lái tấn công vào ngày 6-10. Vụ tấn công gây ra đám cháy dầu trên Biển Đen, các đội cứu hộ ban đầu không thể tiếp cận tàu do ngọn lửa quá dữ dội.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Andrey Nikitin đã triệu tập một ban chỉ huy ứng phó khẩn cấp. Bộ này cho biết đã huy động đủ nhân lực và thiết bị để xử lý hậu quả.

Nhà chức trách đã tạm thời đóng cửa các bãi biển tại khu vực Sirius gần đó để đề phòng bất trắc. Toàn bộ 23 thuyền viên mang quốc tịch Ấn Độ đã được giải cứu và không có báo cáo thương vong về người.

Các quan chức địa phương cho biết kết quả giám sát sau đó cho thấy nồng độ chất ô nhiễm nằm dưới mức cho phép và không có nguy cơ tức thời nào đối với sức khỏe cộng đồng.

Vụ tấn công gây ra đám cháy dầu trên Biển Đen. Ảnh: Telegram

Trong một vụ việc riêng rẽ khác vào ngày 6-10, hai tàu thương mại đã bị các thiết bị không người lái chưa xác định (cả trên biển và trên không) tấn công tại Vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria, cách bờ biển nước này khoảng 128 km. Tàu Alfa Watan treo cờ Togo bị hư hại nghiêm trọng và chìm, trong khi tàu Able treo cờ Palau bốc cháy. 18 thuyền viên đã được giải cứu khỏi tàu Able, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev lên án các vụ tấn công là “sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và luật hàng hải”, đồng thời cảnh báo rằng những cuộc tấn công liên tiếp đang gây gián đoạn hoạt động vận tải biển tại Biển Đen và đẩy chi phí bảo hiểm lên cao.

Hiện Ukraine chưa công khai nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Kiev đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu khí và tàu thuyền thương mại của Nga tại Biển Đen và Biển Azov, sử dụng kết hợp các thiết bị không người lái trên biển và trên không để tấn công những tàu có liên hệ với các cảng của Nga.