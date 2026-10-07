Kiev hứng đòn tấn công dữ dội của Nga sau lời cảnh báo ớn lạnh của ông Zelensky

Kiev rung chuyển dữ dội vì đòn tấn công của Nga

Hậu quả từ cuộc tấn công của Nga vào Kiev. Ảnh Kiev Post.

Nhiều vụ nổ lớn liên tiếp làm rung chuyển Kiev trong những giờ đầu ngày thứ Tư, khi Nga phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Ukraine. Thiệt hại được ghi nhận tại nhiều quận.

Một phóng viên Kiev Post có mặt tại thủ đô Kiev cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn sau khi Không quân Ukraine cảnh báo tên lửa đạn đạo đang hướng về thành phố.

Vài giờ sau, Kiev tiếp tục rung chuyển bởi một loạt vụ nổ mới. Hãng thông tấn Ukrinform đưa tin các tiếng nổ mới được ghi nhận vào khoảng 5 giờ 12 phút sáng, ngay sau khi Không quân Ukraine phát hiện thêm nhiều tên lửa đạn đạo đang hướng về thủ đô. Cảnh báo không kích vẫn được duy trì.

Các cuộc tập kích diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo trong bài phát biểu tối rằng tình báo Ukraine đã nhận được thông tin mới cho thấy Nga đang chuẩn bị một “đòn tấn công quy mô lớn”.

Ông kêu gọi người dân nghiêm túc tuân thủ các cảnh báo tên lửa và cho biết lực lượng Ukraine đã sẵn sàng đáp trả “trong phạm vi khả năng phòng thủ của chúng ta”.

Không quân Ukraine cảnh báo tên lửa đạn đạo đang hướng về Kiev, Dnipro và Zaporizhzhia, sau khi phát hiện mối đe dọa từ khu vực Bryansk của Nga cũng như từ phía nam.

Cuộc tập kích trong đêm cũng bao gồm các drone sử dụng động cơ phản lực di chuyển qua nhiều khu vực. Không quân Ukraine theo dõi những drone này trên khu vực phía bắc Kiev, trong khi tên lửa hành trình sau đó được phát hiện trên các vùng Kharkiv và Poltava.

Cơ quan Quân sự Thành phố Kiev cho biết vào sáng 7/10 rằng 2 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko và Cơ quan Quân sự Thành phố Kiev cũng thông báo thiệt hại vật chất diễn ra ở nhiều quận.

Kiev chịu sức ép ngày càng lớn

Cuộc tập kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh Kiev đang phải đối mặt với chiến dịch không kích ngày càng gia tăng của Nga khi mùa đông tới gần.

Nga ngày càng tập trung tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của Ukraine, bao gồm đường sắt, đường bộ và các cây cầu bắc qua sông Dnipro.

Thủ đô Ukraine những ngày gần đây cũng liên tục hứng chịu các cuộc tập kích bằng drone cả ban ngày lẫn ban đêm. Còi báo động không kích vang lên trong thời gian dài, buộc người dân phải tìm nơi trú ẩn tại các hầm, tầng ngầm và ga metro.

Các đợt cắt điện theo lịch đã khiến một số khu vực ở Kiev chìm trong bóng tối vào tối 6/10, nhằm giảm áp lực lên lưới điện đang bị hư hại.

Lực lượng Nga cũng liên tiếp tấn công các cây cầu ở Kiev trong những ngày gần đây, gây gián đoạn giao thông đường bộ và metro tại các tuyến vượt sông Dnipro quan trọng.

Cảnh báo được đưa ra vài giờ trước cuộc tập kích

Tối 6/10, Tổng thống Zelensky cho biết tình báo Ukraine đã nhận được thông tin mới về việc Nga chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn: “Có thông tin tình báo cập nhật về việc Nga chuẩn bị một đòn tấn công quy mô lớn”.

Ông kêu gọi người dân Ukraine nghiêm túc phản ứng trước các cảnh báo tên lửa.

Tổng thống Zelensky đồng thời nhấn mạnh khả năng Ukraine đánh chặn các tên lửa đang lao tới vẫn phụ thuộc vào việc các đồng minh tiếp tục cung cấp vũ khí.

Sau cảnh báo của ông Zelensky, các báo cáo xuất hiện vào tối 6/10 cho biết 3 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga đã cất cánh từ căn cứ không quân Belaya.

Vài giờ sau, tên lửa đạn đạo được phát hiện đang hướng tới Kiev và nhiều thành phố lớn khác của Ukraine, trước khi thủ đô tiếp tục rung chuyển bởi các vụ nổ mới ngay trước bình minh.

Tin nóng chiến trường: Ukraine đẩy lùi quân Nga ở Dobropillia

Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi quân Nga gần Hruzke và Novomykolaivka, thuộc khu vực Dobropillia, trong một chiến dịch phối hợp có sự tham gia của nhiều đơn vị Ukraine, Lữ đoàn Xung kích Độc lập số 425 Skelia cho biết ngày 6/10, đồng thời công bố video về hoạt động này.

Chiến dịch có sự tham gia của các đơn vị thuộc Lữ đoàn Xung kích số 425 Skelia và Quân đoàn Azov số 1 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Các lực lượng tham chiến gồm Tiểu đoàn Shkval của Lữ đoàn 425; Tiểu đoàn 1 và 6 thuộc Lữ đoàn Đặc nhiệm số 12 Azov; cùng các đơn vị Ultima Ratio và Tuman. Nhóm Lasar thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine đảm nhiệm hỗ trợ hỏa lực và các nhiệm vụ hỗ trợ khác.

Theo Lữ đoàn 425, quân Nga đã tập trung lực lượng tại khu vực này nhằm tìm cách tiếp cận các tuyến hậu cần của Ukraine, tạo điều kiện bao vây Druzhkivka, đồng thời tiếp tục tiến về Dobropillia.

Trong chiến dịch, các nhóm xung kích Ukraine đã quét sạch hàng chục vị trí của quân Nga gần Hruzke và Novomykolaivka. Lữ đoàn 425 cho biết các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Shkval tuyên bố đã hạ hơn 40 quân nhân Nga trong các cuộc giao tranh bằng vũ khí bộ binh.

Theo phía Ukraine, chiến dịch phối hợp đã gây tổn thất cho các đơn vị Nga và làm gián đoạn kế hoạch tiếp tục tiến quân về phía Dobropillia.

Trong một diễn biến khác, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ngày 5/10 cho biết lực lượng Ukraine đã đẩy lui ba nhóm quân Nga xâm nhập khỏi khu vực rộng khoảng 10 km² ở phía đông Vovchansk, tỉnh Kharkov.

Theo ISW, một lữ đoàn Ukraine đã công bố video ghi lại hoạt động tác chiến tại khu vực rừng ở phía đông bắc Vovchanski Khutory.

Lữ đoàn này cho biết quân Ukraine đã giành lại khoảng 10 km² lãnh thổ kể từ ngày 10/6/2026.

Tuy nhiên, ISW lưu ý quân Nga vẫn xâm nhập được vào một số khu vực lân cận và nhiều khả năng đã đạt bước tiến tại phía đông bắc Vovchansk, khu vực phía bắc Vovchanski Khutory và phía bắc Zybyne.