Ukraine sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo

Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, ông Denys Shtilerman - đại diện Fire Point cho biết, công ty đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo nội địa trong năm nay và sẽ sớm cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ông từ chối tiết lộ số lượng tên lửa cũng như mốc thời gian bàn giao cụ thể.

Tên lửa đạn đạo mới được định danh là FP-7 với đầu đạn nặng 150 kg, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 200 km, tốc độ lên tới 1.500 m/s và có sai số mục tiêu khoảng 14 m. Tên lửa được phóng từ bệ phóng mặt đất và thời gian bay không quá 4 phút.

Tên lửa Flamingo

Đại diện Fire Point lưu ý rằng, công ty hiện đang sản xuất ba tên lửa hành trình FP-5 Flamingo mỗi ngày. Số lượng tên lửa được sản xuất hiện tại không phụ thuộc vào năng lực thực tế mà phụ thuộc vào đơn đặt hàng, và có thể sản xuất thêm nếu cần thiết.

Ngoài ra, công ty cũng đang nghiên cứu phát triển phiên bản nâng cấp FP-9 với tầm bắn lên tới 850 km, dự kiến ​​hoàn thiện và đưa vào sử dụng giữa năm 2026.