Lật ghe khi đi xem đua ghe tại lễ hội cầu ngư ở Huế làm 2 người tử vong

Khoảng 7h sáng nay, một chiếc ghe chở 11 người ở thôn Thai Dương (xã Hải Dương cũ) di chuyển qua khu vực tổ chức hội đua ghe truyền thống trong lễ hội cầu ngư của làng Thai Dương, phường Thuận An, thành phố Huế để xem và cổ vũ thì bất ngờ gặp sự cố.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên sông có đông phương tiện và người dân tập trung theo dõi lễ hội. Nghe tiếng tri hô kêu cứu, nhiều người dân xung quanh đã lập tức lao xuống nước ứng cứu.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân lên bờ

Ông Nguyễn Quê, ở phường Dương Nỗ, một trong những người trực tiếp tham gia cứu nạn, cho biết: “Nghe ông ấy mách là thuyền to đâm, trên đò chở 11 người ở thôn 3 Hải Dương cũ. Tui lên là thấy không ai lặn được hết, đành đưa người phải chạy về nhờ chính quyền trợ giúp”.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền phường Thuận An đã huy động lực lượng công an, dân quân và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu hộ. Đồng thời, toàn bộ hoạt động đua ghe và các chương trình lễ hội liên quan lập tức được tạm dừng để tập trung cho công tác cứu nạn.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa được các nạn nhân lên bờ, triển khai sơ cứu và chuyển những người bị nạn đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, 2 người gồm 1 phụ nữ 25 tuổi và con trai 3 tuổi được xác định đã tử vong. Các nạn nhân còn lại may mắn được cứu sống, hiện sức khỏe dần ổn định và trở về nhà.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết: “Theo thông tin bước đầu thì từ bên thôn Thai Dương, xã Hải Dương cũ trên đường đi thì bị lật thuyền. Trên thuyền có 11 người, có 2 người chết. Phường cũng đã dừng lại tất cả các lễ hội để tổ chức ứng cứu. Hiện công an đang làm rõ nguyên nhân”.

Nạn nhân trong vụ lật ghe được cứu đưa lên bờ

Hiện cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh các yếu tố liên quan và khả năng va chạm với phương tiện khác để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo thành phố Huế đã chỉ đạo địa phương thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời rà soát lại công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong dịp lễ hội, nhằm tránh những sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra.