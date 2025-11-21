Những con số ấn tượng trên chiến trường của F-16 Ukraine

Bộ Chỉ huy Không quân Ukraine đã đưa ra thông tin này.

Quân đội cho biết, những chiếc F-16 đầu tiên xuất hiện trên bầu trời Ukraine vào tháng 8/2024, nhờ vào sự hỗ trợ quân sự từ các quốc gia đối tác.

Bộ Chỉ huy Không quân Ukraine nhấn mạnh, ngoài nhiệm vụ phòng không, các tiêm kích này còn được sử dụng để yểm trợ trên không cho lực lượng bộ binh Ukraine.

"Các phi công F-16 đã đánh trúng hơn 300 mục tiêu mặt đất, phá hủy hàng trăm thiết bị của đối phương, các trụ sở chỉ huy, trung tâm điều khiển máy bay không ngưới lài, kho đạn dược và hệ thống hậu cần của kẻ thù", Bộ Chỉ huy Ukraine thông báo.

Ảnh minh họa của GBU-39. (Ảnh: USAF)

Các phi công Ukraine lái F-16, cùng nhân viên hàng không mặt đất, làm việc mỗi ngày trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.

Để tấn công các mục tiêu mặt đất, những tiêm kích này sử dụng bom nhỏ hạng nhẹ, độ chính xác cao GBU-39/B của Mỹ, nặng 130 kg, với tầm bay tối đa lên đến 110 km khi thả từ độ cao lớn.

Ngoài ra, các loại bom nặng hơn được trang bị bộ kit JDAM-ER (tầm bay mở rộng) cũng được sử dụng. Bộ kit này biến bom thông thường thành vũ khí dẫn đường bằng GPS và dẫn đường quán tính, đồng thời có cánh mở ra để tăng tầm bắn.

Các tiêm kích F-16 của Ukraine cũng đã đánh chặn hơn 1.300 tên lửa và máy bay không người lái Nga trong thời gian phục vụ.

Nhân viên hàng không Ukraine cũng đang áp dụng các phương pháp sáng tạo riêng trong chiến đấu trên không và phòng không.

Một quả bom được trang bị JDAM-ER với cánh được triển khai khi bay. (Ảnh từ các nguồn mở)

Tháng 10 vừa qua, Mỹ cho biết, các tiêm kích F-16 được cung cấp cho Ukraine trong khuôn khổ viện trợ quân sự, chiếm khoảng 80% tổng số phi vụ chiến đấu của Không quân Ukraine.

Bộ Chỉ huy Không quân Ukraine gọi việc sở hữu tiêm kích F-16 là khoảnh khắc lịch sử của đất nước và là bước đột phá quan trọng trong việc tăng cường năng lực hàng không.