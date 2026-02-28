Lào Cai có tân Bí thư Tỉnh ủy

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Dương Quốc Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Dương Quốc Huy.

Ông Dương Quốc Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (người cầm hoa) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Trước khi ông Dương Quốc Huy được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, vị trí này do ông Trịnh Việt Hùng đảm nhiệm kể từ ngày 29/9/2025.

Ông Dương Quốc Huy, sinh năm 1974, quê quán: xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên. Trình độ: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ các chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Thanh tra, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông được nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2021, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2025.

Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, ông Dương Quốc Huy được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.