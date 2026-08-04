Ukraine lần đầu dùng xuồng Magura tập kích mục tiêu Nga ở Crimea

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 3/8 cho biết lực lượng này đã lần đầu tiên sử dụng các nền tảng xuồng không người lái (USV) Magura thế hệ mới mang theo máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) để tấn công các mục tiêu mặt đất của Nga tại bán đảo Crimea.

Xuồng không người lái Magura được tình báo quân sự Ukraine công bố vào ngày 14/5/2025. Ảnh: HUR

Theo HUR, chiến dịch do đơn vị đặc nhiệm Group 13 thực hiện vào cuối tháng 7, nhằm vào 2 mục tiêu thuộc hệ thống radar của Nga tại Crimea, gồm một xe chỉ huy thuộc tổ hợp Podlet và một thiết bị nhận dạng địch - ta Parol-4.

Đây là lần đầu tiên các xuồng không người lái Magura được sử dụng làm bệ phóng UAV FPV để tấn công các mục tiêu trên bộ của Nga tại Crimea.

“Các xuồng Magura của chúng tôi không chỉ đe dọa lực lượng Nga trên biển mà còn cả trên đất liền. Điều này tạo ra một bước chuyển hoàn toàn mới trong phương thức tác chiến”, HUR tuyên bố.

Phía Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Theo HUR, trước đó Group 13 đã sử dụng xuồng không người lái Magura để đánh chìm 9 tàu của Nga, làm hư hại thêm 5 tàu khác, đồng thời bắn hạ 3 trực thăng, 2 máy bay chiến đấu và làm hư hại một trực thăng khác.

Ukraine lần đầu công bố mẫu xuồng không người lái Magura thế hệ mới vào ngày 14/5/2025. Theo HUR, loại phương tiện này đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch của Ukraine trên Biển Đen. Tính đến tháng 5/2025, Group 13 đã sử dụng Magura để tấn công tổng cộng 17 mục tiêu trên biển và trên không của Nga.

Nhiều vụ nổ xảy ra tại Crimea

Cũng trong ngày 3/8, nhiều vụ nổ và hỏa hoạn cũng được ghi nhận tại Crimea. Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại thành phố Kerch. Theo một kênh giám sát địa phương, cầu Crimea - tuyến kết nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga - đã bị phong tỏa vào khoảng 1h sáng theo giờ địa phương.

Kênh Telegram Exilenova+ của Ukraine cho biết một trạm biến áp tại Kerch đã bị tấn công. Hình ảnh vệ tinh cho thấy xảy ra hỏa hoạn gần một khu lán trại dành cho công nhân tham gia xây dựng cầu Crimea. Theo kênh Telegram Crimean Wind, đám cháy cách khoảng 300 m so với kho chứa dầu khí TES - cơ sở từng nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công.

Crimean Wind cũng cho biết các mục tiêu khác bị tấn công gồm một kho dầu tại thành phố Feodosia do Nga kiểm soát và khu chợ trung tâm ở Kerch, nơi đã xảy ra hỏa hoạn.

Sau đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số cơ sở hậu cần quân sự của Nga tại Crimea.

Theo cơ quan này, lực lượng Ukraine đã tập kích một kho hậu cần và một cơ sở sửa chữa của một lữ đoàn pháo binh Nga gần khu vực Nove Zhyttia. Cơ sở này được sử dụng để lưu trữ vũ khí, phụ tùng, vật tư quân sự cũng như sửa chữa pháo và các trang thiết bị quân sự.

Ngoài ra, các kho hậu cần gần Okunivka và Naumivka cùng một trung tâm thông tin liên lạc gần Artemivka cũng bị tấn công.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 131 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm trên bầu trời Crimea, Biển Đen và một số khu vực khác của Nga.