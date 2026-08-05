Phát lộ nhiều dấu tích kiến trúc thời Nguyễn dưới chân đèo Hải Vân

Ngày 5/8, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng TP Đà Nẵng cho biết, cuộc khai quật khảo cổ khẩn cấp tại Trạm Nam Chơn và Đồn Chơn Sảng (ở chân đèo Hải Vân, phường Hải Vân) đã phát lộ nhiều dấu tích kiến trúc quan trọng, thu được 964 hiện vật, góp phần làm rõ vai trò của hai di tích trong hệ thống phòng thủ Đà Nẵng thời Nguyễn.

Cuộc khai quật được triển khai từ ngày 25/5 trên diện tích 600 m², do Ban Quản lý Di tích và Danh thắng phối hợp với Viện Khảo cổ học thực hiện.

Tại Trạm Nam Chơn, đoàn khảo cổ làm rõ hệ thống bờ thành, hào thành, các cấp kè đá, dấu tích cổng, đường đi và nền kiến trúc trung tâm. Đồng thời phát hiện 904 hiện vật gồm đồ gốm, đồ sành và vật liệu đất nung có niên đại từ thời Trần đến thời Nguyễn, cho thấy khu vực được sử dụng trong thời gian dài.

Nhiều dấu tích kiến trúc được phát lộ. Ảnh: Ngọc Vân

Tại Đồn Chơn Sảng, các hố khai quật đã phát lộ nền móng kiến trúc trung tâm, hệ thống chân tảng, ba cấp nền kè đá, cầu thang 13 bậc, hai dấu tích trạm gác và hệ thống kè đá. Đoàn khảo cổ thu được 60 hiện vật, trong đó có một mảnh phù điêu đá sa thạch khắc hình một vị thần trong tư thế thiền, bước đầu được nhận định có thể thuộc văn hóa Chămpa.

Theo Ban Quản lý Di tích và Danh thắng, kết quả khai quật đã bổ sung nhiều tư liệu quan trọng, góp phần kiểm chứng các tư liệu lịch sử về Trạm Nam Chơn và Đồn Chơn Sảng, đồng thời làm rõ vai trò của hai di tích trong hệ thống phòng thủ Đà Nẵng giai đoạn 1858-1860.

Tại Đồn Chơn Sảng, phát lộ hệ thống kè đá. Ảnh: Ngọc Vân

Các chuyên gia đánh giá cuộc khai quật đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định giá trị nổi bật của hai di tích về lịch sử, khảo cổ, kiến trúc và quân sự. Bên cạnh dấu tích thời Nguyễn, khu vực còn có khả năng tồn tại các lớp văn hóa sớm hơn, cần tiếp tục nghiên cứu.

Sau khai quật, các hố đã được lấp đất, che phủ để bảo vệ hiện trạng; khu vực di tích được khoanh vùng, cắm mốc, lắp đặt hàng rào và biển cảnh báo.

Thành phố Đà Nẵng dự kiến hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp thành phố trong tháng 8/2026, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, khai quật tổng thể và xây dựng phương án bảo tồn, phát huy giá trị hai di tích.