Iran tuyên bố bất ngờ về thỏa thuận với Mỹ

"Chúng tôi đã từ bỏ lối hành xử 'phải' từ 47 năm trước rồi" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei phát biểu trên truyền hình nhà nước hôm thứ Sáu 29/5. "Không một bên nào ở phương Tây có thể sử dụng lối hành xử 'phải' khi nói về Cộng hòa Hồi giáo Iran. Chúng tôi tự đưa ra quyết định dựa trên lợi ích và quyền lợi của người dân Iran".

Những phát biểu của ông được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên Truth Social rằng lệnh phong tỏa hải quân ở eo biển Hormuz đang được dỡ bỏ. Ông cũng khẳng định rằng một quyết định về thỏa thuận với Iran sẽ sớm được đưa ra.

Ông Baghaei gọi các biện pháp hàng hải của Mỹ là "bất hợp pháp ngay từ đầu". Ông nói rằng chúng vi phạm cả thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4 và quyền tự do hàng hải quốc tế.

"Chúng ta cần xem trên thực tế liệu họ có thực sự thực hiện lời hứa của mình hay đây chỉ là một tuyên bố tuyên truyền" - ông nói. "Nếu họ làm vậy, điều đó có nghĩa là họ sẽ chấm dứt hành động sai trái mà họ đã bắt đầu từ nhiều tuần trước và lẽ ra không bao giờ nên thực hiện ngay từ đầu".

Ông Baghaei nhấn mạnh rằng eo biển Hormuz nằm trong lãnh hải của Iran và Oman. Ông nói: "Chúng ta đang đối mặt với một tình huống đặc biệt mà chúng ta không thể phớt lờ kinh nghiệm này".

"Chắc chắn Iran và Oman, với tư cách là hai quốc gia có trách nhiệm, phải áp dụng các cơ chế bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của họ với tư cách là các quốc gia ven biển, đồng thời đảm bảo với cộng đồng quốc tế rằng hoạt động vận chuyển hàng hải qua tuyến đường này được thực hiện an toàn" - ông nói thêm. "Điều này là hiển nhiên."

Ông Baghaei lưu ý rằng Iran đang tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh ở giai đoạn này. "Về vấn đề hạt nhân, chúng tôi không đàm phán" - ông nói.

Trước đó cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn ngắn tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm tổ chức một cuộc họp tại trung tâm điều phối tình hình và đưa ra quyết định cuối cùng về một thỏa thuận hòa bình khả thi với Iran.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, các vấn đề còn lại đã được thống nhất: phối hợp với Tehran và IAEA, uranium làm giàu của Iran sẽ được chuyển đến Mỹ để tiêu hủy, và mọi mỏ uranium còn lại ở eo biển Hormuz sẽ bị loại bỏ.

Ông Trump cũng tuyên bố rằng một thỏa thuận hòa bình khả thi giữa Mỹ và Iran sẽ đòi hỏi việc mở cửa ngay lập tức eo biển Hormuz, nơi sẽ vẫn được tự do lưu thông.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz với Mỹ và đồng minh của họ sau cuộc tấn công vô cớ của Mỹ và Israel, bắt đầu từ ngày 28/2 và kéo dài 40 ngày. Chính quyền Iran bắt đầu thực thi các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn nhiều vào tháng trước sau khi ông Trump tuyên bố phong tỏa các tàu và cảng của Iran.

Tehran cho rằng các biện pháp này vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn và sau đó đã được Washington đơn phương gia hạn.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ, do Pakistan làm trung gian và Qatar hỗ trợ, vẫn tiếp tục dựa trên đề xuất 14 điểm của Cộng hòa Hồi giáo. Mục tiêu là một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel gây ra, ngăn chặn sự xâm lược trên biển của Mỹ và đảm bảo việc thả các tài sản bị phong tỏa của Iran.