Miền Bắc, miền Trung nắng nóng kéo dài cả tuần tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/5, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lúc 13 giờ có nơi trên 35 độ.

Vùng áp thấp nóng phía tây đang có xu hướng phát triển trở lại khiến nắng nóng nhanh chóng quay lại nhiều khu vực. Ngày 1-4/6, miền Bắc xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Đợt nóng được dự báo đạt đỉnh trong khoảng 5-7/6, khi nhiệt độ tại Hà Nội và nhiều nơi ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ tăng lên 36-38 độ C. Ngày 8/6, khu vực này có khả năng đón một đợt mưa diện rộng, giúp chấm dứt tạm thời nắng nóng.

Ngày 1/6, khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Tp.Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Nhiều khu vực bước vào đợt nắng nóng diện rộng từ ngày mai.

Ngày 2/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Từ ngày 3-5/6, ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng diện rộng và có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Giai đoạn 2-8/6, nắng nóng bao trùm phần lớn các tỉnh miền Trung. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, một số nơi vượt 39 độ C. Vùng núi phía tây Thanh Hóa đến Huế tiếp tục là tâm điểm nắng nóng với khả năng xuất hiện mức nhiệt trên 40 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Các chuyên gia khí tượng nhận định sau đợt nắng nóng đầu tháng 6, cả nước có thể còn xuất hiện thêm 1-2 đợt nắng nóng trong tháng này. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, một số nơi trên 40 độ C. Nhiệt độ trung bình tháng 6 trên phạm vi cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C, khiến các đợt nắng nóng có xu hướng gay gắt hơn thông thường.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ do nhiệt, cháy rừng, cháy nổ tại khu dân cư và thiếu nước cục bộ ở một số địa phương.