Gần 100 tấn cá ở hồ Trị An chết sau mưa lớn

Ngày 31/5, UBND phường Trị An phối hợp Sở Nông nghiệp và Tài nguyên lấy mẫu cá chết để xác minh nguyên nhân sự cố.

Cá chết ở bè cá được vớt đưa lên bờ sáng 31/5. Ảnh: Thái Hà

Theo người nuôi cá bè, hai ngày qua, sau các trận mưa lớn, cá trắm, mè, diêu hồng... nuôi trong lồng bè bất ngờ lờ đờ, nổi lên mặt nước rồi chết hàng loạt.

"Đầu mùa mưa năm nào cá cũng chết nhưng số lượng ít. Năm nay cá chết quá nhiều, người nuôi không kịp trở tay", ông Tài, một hộ nuôi cá bè, cho biết.

Bước đầu, đoàn liên ngành ghi nhận gần 100 tấn cá chết. Nguyên nhân được nhận định có thể do mưa lớn làm thay đổi môi trường nước, trong khi mật độ nuôi dày khiến lượng oxy hòa tan giảm, dẫn đến cá chết hàng loạt.

UBND phường Trị An phối hợp Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai tiếp cận các bè nuôi, hỗ trợ người dân vớt cá đưa vào bờ tiêu thụ làm phân bón nhằm tránh ô nhiễm môi trường lòng hồ, đồng thời xem xét phương án hỗ trợ thiệt hại.

Hồ thủy điện Trị An rộng 323 km2, nằm trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài phát điện, hồ còn cung cấp nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu. Đây cũng là khu vực có nhiều hộ nuôi cá bè.