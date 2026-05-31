Máy bay không người lái của Ukraine tấn công tàu chở dầu và kho chứa dầu của hạm đội bí mật Nga

Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine đã tấn công một tàu chở dầu của Nga tại Taganrog vào ngày 30 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Telegram)

Tại Taganrog, Trung tâm độc lập số 1 của Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine đã tấn công kho dầu Kurgannefteprodukt và một tàu chở dầu của Nga bằng máy bay không người lái.

Tại Feodosia, các đơn vị thuộc Lữ đoàn 412 Nemesis của Lực lượng Hệ thống Không người lái đã tấn công một trạm tiếp nhận dầu trên biển.

“Đêm trước ngày 30 tháng 5 thật là náo động. Những chiếc máy bay không người lái yêu tự do của Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine đã hoạt động suốt đêm nhằm tấn công 23 mục tiêu và cơ sở quân sự trong lãnh thổ địch. Khu vực dầu mỏ cũng không phải ngoại lệ", Brovdi viết trên Telegram.

Người chỉ huy cho biết thêm, các cuộc tấn công được phối hợp bởi Trung tâm Tấn công Sâu (Deep Strike Center) mới thành lập của Lực lượng Hệ thống Không người lái.

Các báo cáo trước đó cho biết Lực lượng Hệ thống Không người lái đã tấn công một sân bay quân sự ở Taganrog vào đêm qua và phá hủy một hệ thống tên lửa Iskander của Nga cùng hai máy bay Tu-142.

Đêm ngày 30 tháng 5, đã có báo cáo về các vụ nổ và hỏa hoạn tại khu vực cảng Taganrog. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng được báo cáo tại Armavir, tỉnh Krasnodar.