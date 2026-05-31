Ukraine gây rúng động khi lần đầu tiên tấn công vào các 'tử huyệt' của Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu

Hình ảnh các tổ máy phát điện của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Energodar. Ảnh RIA

Chiều 30/5, một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công tòa nhà tổ máy phát điện số 6 và phát nổ.

"Chúng ta có thể 'chúc mừng' toàn bộ cộng đồng quốc tế: đây là cuộc tấn công có chủ đích đầu tiên nhằm vào thiết bị chính của nhà máy điện hạt nhân, với vụ nổ xuyên suốt và gây hư hại nghiêm trọng cho tòa nhà tua bin. Kết quả là, một lỗ thủng đã được tạo ra trên tường", ông Likhachev nói.

Ông nhấn mạnh rằng máy bay không người lái được điều khiển thông qua cáp quang, điều này loại trừ hoàn toàn khả năng va chạm ngoài ý muốn.

"Có vẻ như nhiều người không coi trọng các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân. Nhưng hôm nay, chúng ta đang tiến gần hơn một bước đến một sự cố có khả năng ảnh hưởng đến cả những người sống ở xa Nga và Ukraine, những người vẫn nghĩ rằng họ hoàn toàn an toàn", Giám đốc điều hành của Rosatom nhận định.

Ông nói thêm rằng Lực lượng vũ trang Ukraine liên tục vượt qua ranh giới của lẽ thường.

Theo thông cáo báo chí, không có thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào sau vụ tấn công, mức độ phóng xạ ở mức bình thường và tất cả các hệ thống đều hoạt động bình thường.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya nằm trên bờ trái sông Dnieper, gần Energodar . Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, với 6 tổ máy phát điện công suất một gigawatt. Vào tháng 10 năm 2022, nhà máy được chuyển giao cho các chuyên gia Nga quản lý. Việc phát điện tại các tổ máy đã bị tạm dừng vào tháng 9 năm 2022 và chúng đã ở chế độ ngừng hoạt động lạnh kể từ tháng 4 năm 2024.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng nguồn gốc thực sự của mối đe dọa đối với Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và các công nhân của nó là những hành động liều lĩnh của Lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng này gần như hàng ngày tấn công cơ sở hạ tầng của nhà máy và Energodar.