Iran tung đòn chớp nhoáng, căn cứ Mỹ hứng thương vong và thiệt hại cực lớn, Washington im lặng bất thường

Vụ tấn công diễn ra vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các đề xuất nhằm kéo dài thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại khu vực.

Một cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ. Ảnh minh họa: Voiceofemirates

Có thương vong và thiệt hại đáng kể

Một nguồn tin nắm rõ vụ việc cho biết cuộc tấn công khiến khoảng 5 người bị thương, bao gồm các nhà thầu dân sự và quân nhân Mỹ đang làm nhiệm vụ tại căn cứ, theo Bloomberg.

Về thiệt hại vật chất, lực lượng Mỹ được cho là đã mất một phần năng lực không quân chiến lược.

Theo nguồn tin, một máy bay không người lái tấn công MQ-9 Reaper đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài ra, ít nhất một máy bay khác cũng bị hư hại nặng đến mức không thể tiếp tục hoạt động.

Đây được xem là một tổn thất đáng kể cả về mặt chiến lược lẫn hậu cần. Giá trị thị trường của một chiếc MQ-9 Reaper ước tính khoảng 30 triệu USD, đưa tổng thiệt hại trực tiếp của hai phương tiện bị ảnh hưởng lên hơn 60 triệu USD.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ vẫn im lặng

Cho đến thời điểm bài báo được đăng tải, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về vụ việc.

CENTCOM cũng chưa xác nhận hoặc bác bỏ các thông tin liên quan đến cuộc tấn công cũng như con số thương vong được đề cập.

Sự im lặng này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Washington sẽ phản ứng như thế nào trong thời gian tới.

Thách thức mới đối với nỗ lực giảm căng thẳng

Theo các nhà quan sát, vụ tấn công đặt chính quyền Trump trước một bài toán khó khăn khi Nhà Trắng đang nỗ lực củng cố lệnh ngừng bắn mong manh nhằm ngăn khu vực rơi trở lại một cuộc đối đầu quy mô lớn.

Việc Iran bị cáo buộc tấn công một căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait – đồng minh chiến lược của Washington và là mắt xích quan trọng trong mạng lưới quân sự Mỹ ở Trung Đông – được xem là bước leo thang trực tiếp mới từ phía Tehran.

Các chuyên gia nhận định sự cố này có thể phủ bóng đen lên các cuộc đàm phán đang diễn ra. Chính quyền Mỹ sẽ phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc đưa ra phản ứng cứng rắn, điều có nguy cơ làm suy yếu những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại các tuyến hàng hải và khu vực trọng yếu ở Trung Đông.

Nếu không được kiểm soát, diễn biến mới nhất có thể khiến khu vực một lần nữa trượt vào vòng xoáy đối đầu trực tiếp.