Ông Putin bất ngờ tuyên bố cuộc chiến Ukraine sắp kết thúc

Xung đột ở Ukraine đang tiến đến hồi kết

Tại cuộc họp báo sau chuyến thăm Kazakhstan hôm 29/5, ông Putin cho biết những diễn biến trên chiến trường cho thấy cuộc xung đột đang tiến đến giai đoạn cuối cùng.

"Tình hình trên chiến trường đang diễn biến theo hướng cho phép chúng ta khẳng định rằng cuộc chiến đang tiến gần đến hồi kết" - ông nói

Tuy nhiên Tổng thống Nga tuyên bố rằng không thể đưa ra thời hạn chính xác cho việc kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt này.

"Không thể đưa ra các thời hạn cụ thể trong các hoạt động chiến đấu đang diễn ra. Điều này chưa từng được thực hiện trước đây, và tôi sẽ không làm điều đó" - ông giải thích.

“Khi tôi nói rằng, theo ý kiến của tôi, vấn đề đang tiến đến hồi kết, tôi nói điều đó dựa trên phân tích tình hình chiến trường, nơi quân đội của chúng ta đang tiến công theo mọi hướng” - nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Ông Putin cho biết Moscow vẫn sẵn sàng tiếp tục đàm phán về một giải pháp cho vấn đề Ukraine.

"Hiện tại chưa có cuộc đàm phán nào trên thực tế, mặc dù chúng tôi sẵn sàng. Chúng tôi chưa bao giờ từ chối đàm phán" - ông nói và cho biết một số cuộc liên lạc vẫn đang tiếp diễn.

Âm mưu tấn công Nga

Ông Putin cũng tiết lộ rằng ông vẫn tiếp tục nhận được các báo cáo về những nỗ lực mới của Ukraine nhằm tấn công lãnh thổ Nga.

Ông tuyên bố: "Tôi nhận được thông tin rằng hiện đang có những âm mưu tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga".

Trong bối cảnh này, tổng thống nhấn mạnh rằng Nga phải tiếp tục tăng cường hệ thống phòng không của mình.

"Chúng ta cần tăng cường hệ thống phòng không. Chúng ta đang làm điều này và sẽ tiếp tục làm điều đó" - ông Putin nói.

Bác bỏ cáo buộc về kế hoạch của Nga chống lại châu Âu

Tổng thống Nga bác bỏ những tuyên bố từ các chính trị gia châu Âu về việc chuẩn bị chiến tranh với Nga là "vô lý".

"Người ta cho rằng việc này được thực hiện vì những kế hoạch gây hấn của Nga đối với phương Tây và các nước châu Âu. Đó là một lời nói dối" - ông Putin nói.

Ông khẳng định Nga chưa bao giờ có ý định gây hấn với các quốc gia châu Âu và cáo buộc các nhà lãnh đạo phương Tây gieo rắc nỗi sợ hãi thông qua thông tin sai lệch.

Ông Putin cũng bình luận về vấn đề bổ nhiệm một nhà đàm phán của Liên minh châu Âu cho các cuộc đàm phán với Moscow.

Ông tuyên bố: "Những người trong Liên minh châu Âu cho rằng họ nên tự chọn nhà đàm phán của mình là đúng. Chúng tôi không chỉ định nhà đàm phán cho họ".

Tổng thống lưu ý rằng châu Âu vẫn chưa đề cử bất kỳ ứng viên nào cho vai trò này.

Ông Putin cũng bình luận riêng về cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, người mà trước đó ông từng nhắc đến như một người đáng tin cậy.

“Khi tôi nhắc đến tên ông Schröder, ý tôi là ông ấy là một người đáng tin cậy. Họ gán cho ông ấy đủ loại danh xưng, nói rằng ông ấy là bạn tôi, vân vân. Đúng vậy, chúng tôi là bạn. Có gì phải giấu giếm, và điều đó có gì sai?” - ông Putin nói.

Các mối đe dọa từ NATO và vụ việc máy bay không người lái ở Romania

Ông Putin cũng cảnh báo rằng Nga có đủ khả năng để tiêu diệt bất cứ ai đe dọa đất nước.

Ông đưa ra nhận xét này khi đáp lại bình luận của Bộ trưởng Ngoại giao Litva Kęstutis Budrys, người đã nói về khả năng NATO tấn công Kaliningrad để thể hiện quyết tâm của các quốc gia Baltic.

Ông Budrys từng tuyên bố rằng NATO có khả năng phá hủy các căn cứ phòng không và hệ thống tên lửa của Nga nếu cần thiết.

"Liên bang Nga có đầy đủ phương tiện cần thiết để trừng trị bất cứ ai âm mưu làm điều này" - ông Putin đáp trả.

Tổng thống cũng nhấn mạnh rằng các địa điểm được sử dụng để phóng máy bay không người lái nhằm vào Nga là những mục tiêu quân sự hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga.

"Tất cả những nơi xuất phát từ mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với Nga đều là mục tiêu hợp pháp" - ông nói.

Ông Putin cũng bình luận về vụ việc máy bay không người lái gần đây ở Romania, trong đó một chiếc UAV đã rơi xuống một tòa nhà dân cư ở thành phố Galați.

Ông nhấn mạnh rằng không ai có thể xác định nguồn gốc của một máy bay không người lái nếu không tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các mảnh vỡ của nó.

Lãnh đạo Nga cho biết Moscow vẫn sẵn sàng tiến hành một cuộc điều tra khách quan và đánh giá vụ việc nếu các nhà chức trách cung cấp cho Nga các mảnh vỡ của máy bay không người lái.

Ông Putin lưu ý rằng trước đây đã có những vụ rơi máy bay không người lái ở nhiều quốc gia thuộc EU, bao gồm Phần Lan, Ba Lan và các nước Baltic.

“Không lâu sau, người ta phát hiện ra rằng những sự cố này hoàn toàn không liên quan gì đến máy bay Nga. Thay vào đó, chúng liên quan đến máy bay không người lái có nguồn gốc từ Ukraine đã đi chệch hướng do chiến tranh điện tử… hoặc lỗi kỹ thuật” - nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Ông Putin kêu gọi chính quyền Romania chia sẻ “bằng chứng khách quan” với Nga, đồng thời cho biết Moscow cũng đã làm điều tương tự khi quân đội Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào dinh thự tổng thống Nga. Ông nói thêm: “Hãy để họ (người Romania) làm điều tương tự và cung cấp bằng chứng cho chúng tôi”.