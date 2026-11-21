Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Getty Images.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với NBC News, ông Zelensky cáo buộc Moscow đã liên tục nhắm mục tiêu vào hạ tầng giao thông Ukraine từ đầu năm 2026, khiến Kiev phải tiến hành các đòn đáp trả nhằm vào cầu Kerch (hay còn gọi là cầu Crimea) - tuyến kết nối Nga với bán đảo Crimea.

“Ngay từ đầu năm nay, họ đã đặt mục tiêu phá hủy cơ sở hạ tầng của chúng tôi, bao gồm đường sắt và cầu đường. Họ đã nhiều lần tấn công. Và tất nhiên, chúng tôi buộc phải đáp trả. Chúng tôi đã tấn công cầu Crimea”, ông Zelensky tuyên bố.

“Trước những cuộc tấn công của họ nhằm vào các cây cầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả. Và ông ấy (Tổng thống Nga Vladimir Putin) phải hiểu rằng cây cầu này, dù thế nào đi nữa, cũng sẽ không thể tồn tại”, Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh thêm.

Hé lộ tên lửa Hà Lan trong chiến dịch tập kích cầu Crimea

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau các đòn tập kích liên tiếp khiến hoạt động giao thông trên cây cầu Kerch dài 19 km bị gián đoạn nghiêm trọng.

Đáng chú ý, Chủ tịch công ty quốc phòng Destinus của Hà Lan – một quốc gia thành viên NATO – xác nhận Ukraine đã sử dụng 9 tên lửa hành trình Ruta Block 1 do doanh nghiệp này sản xuất trong chiến dịch, trong đó 7 quả đánh trúng mục tiêu. Đây là lần đầu tiên một công ty quốc phòng châu Âu công khai xác nhận vũ khí của mình tham gia một chiến dịch quân sự cụ thể của Ukraine.

Destinus cho biết, Ruta là loại vũ khí duy nhất có nguồn gốc nước ngoài được sử dụng. Tuy nhiên, chiến dịch thực tế là sự phối hợp của nhiều loại vũ khí, phần lớn do Ukraine tự phát triển.

Theo thông tin được công bố, máy bay không người lái Da Vinci của Destinus được sử dụng nhằm chế áp hệ thống phòng không Nga quanh cây cầu. Ukraine đồng thời triển khai UAV nội địa, tên lửa Neptune và tên lửa Flamingo. Ông Zelensky mô tả cuộc tập kích là giai đoạn thứ bảy của một chiến dịch kéo dài nhiều tuần.

Theo các thông tin được công bố, đợt tấn công đầu tiên diễn ra rạng sáng 16/11, khiến một nhịp vòm cầu đường bộ bị xê dịch khoảng 15 độ.

Đến ngày 17/11, đòn tập kích tiếp theo khiến nhịp vòm cùng kết cấu chính bên dưới bị sập. Trong đêm 18 rạng sáng 19/11, tên lửa Neptune tiếp tục đánh trúng khu vực đường sắt, khiến hoạt động vận tải một lần nữa bị đình chỉ.

Giới chức Nga cho biết tàu hỏa sau đó đã hoạt động trở lại trên một đường ray, trong khi tuyến còn lại tiếp tục được sửa chữa. Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin thừa nhận việc khôi phục giao thông đường bộ có thể mất từ 1-2 tháng.

Moscow cảnh báo Hà Lan, căng thẳng vượt khỏi chiến trường Ukraine

Việc Destinus công khai xác nhận vai trò của tên lửa Ruta khiến phản ứng từ Moscow trở nên gay gắt hơn.

Đại sứ quán Nga tại Hà Lan đặt câu hỏi liệu The Hague có đang công khai tham gia cuộc chiến đứng về phía Ukraine hay không. Moscow viện dẫn các quy định của Công ước Geneva liên quan đến dân thường trực tiếp tham gia hoạt động thù địch và đưa ra cảnh báo về vị thế của những nhân sự thuộc các doanh nghiệp quốc phòng hỗ trợ Kiev.

Theo báo NRC, một số nhân viên Destinus từng thử nghiệm vũ khí của công ty tại tiền tuyến Ukraine. Một máy bay không người lái thử nghiệm được cho là đã rơi xuống một tòa nhà dân cư ở Voronezh, khiến ba người bị thương.

Trong khi đó, Hà Lan được cho là đang chuẩn bị tài trợ khoảng 700 tên lửa Ruta cho Ukraine, theo thông tin do Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov công bố hồi tháng 6. Tháng 4, Destinus và tập đoàn Rheinmetall của Đức cũng công bố kế hoạch thành lập liên doanh sản xuất hệ thống tên lửa.

Về phía Nga, Điện Kremlin cáo buộc Ukraine tấn công mục tiêu dân sự và tuyên bố cầu Crimea sẽ được khôi phục tốt hơn trước. Tổng thống Putin cũng cảnh báo Moscow sẽ có phản ứng cứng rắn hơn.

Trong khi đó, giới phân tích vẫn tranh luận về hiệu quả quân sự của chiến dịch. Một số nhận định cho rằng việc làm gián đoạn cầu Kerch đang khiến Crimea ngày càng khó kết nối với Nga về hậu cần. Tuy nhiên, chuyên gia Nikolay Mitrokhin thuộc Đại học Bremen cho rằng lưu lượng vận tải quân sự qua cây cầu vốn đã thấp và những tuyến đường tiếp tế dọc biển Azov có thể là mục tiêu quan trọng hơn.

Dù vậy, vụ tập kích cầu Crimea đang cho thấy cuộc xung đột Nga – Ukraine không chỉ xoay quanh những đòn đánh trên chiến trường. Sự tham gia ngày càng rõ nét của các doanh nghiệp quốc phòng châu Âu đang mở ra một mặt trận căng thẳng mới, trong đó Moscow phải đối diện với câu hỏi về mức độ can dự của phương Tây và giới hạn trong phản ứng của mình.