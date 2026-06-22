Kiev dội "mưa UAV" vào thủ đô Moscow và các thành phố khác ở Nga

Một quân nhân Nga trình diễn chiếc máy bay không người lái của Ukraine bị đánh chặn. Ảnh tư liệu: Sputnik.

Các quan chức Moscow cho biết, hơn 70 máy bay không người lái của Ukraine đã bị chặn lại trong đêm khi đang bay về phía thủ đô, trong khi làn sóng tấn công quy mô lớn hơn của Ukraine bao gồm hơn 300 máy bay nhắm mục tiêu vào Nga. Cuộc oanh tạc diễn ra khi Nga kỷ niệm ngày Đức Quốc xã xâm lược Liên Xô.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin thông không có thương vong hay thiệt hại nào trên mặt đất trong cuộc không kích diễn ra từ tối Chủ nhật đến sáng thứ Hai. Một số sân bay phục vụ thủ đô Nga đã tạm thời ngừng hoạt động để đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái của Ukraine.

Rosaviatsia thông báo rằng các sân bay Domodedovo và Zhukovsky của Moscow đã tạm ngừng hoạt động. Tại sân by Sheremetyevo, "các hạn chế hoạt động" đã được áp dụng sớm hơn - sau 2h30 sáng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không đã phá hủy hoặc đánh chặn 301 máy bay không người lái tầm xa của Ukraine trong vòng 11 giờ.

Cuộc tấn công trùng với ngày Nga kỷ niệm cuộc tấn công của Đức Quốc xã vào Liên Xô ngày 22/6/1941. Cuộc xâm lược này đã khởi đầu cuộc xung đột đẫm máu nhất trong lịch sử đất nước và cuối cùng đã cướp đi sinh mạng của hơn 27 triệu người của Liên Xô.

Ukraine đang gây tranh cãi khi tôn vinh những nhân vật và phong trào dân tộc chủ nghĩa đã hợp tác với Đức Quốc xã trong Thế chiến II, trong số dó có Quân đội Khởi nghĩa Ukraine (UPA), tổ chức với các thành viên đã tham gia vào các vụ thảm sát người Ba Lan, người Do Thái và người Nga trong cuộc chiến.

Tuần trước, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã bị tước bỏ huân chương cao quý nhất của Ba Lan, Huân chương Đại bàng Trắng, sau khi Warsaw phản đối quyết định của ông đặt tên một đơn vị biệt kích tinh nhuệ theo tên "các anh hùng của UPA". Trước đây, Warsaw thường bỏ qua cách nhìn nhận của Ukraine về các tội ác lịch sử để ưu tiên hỗ trợ quân sự hiện tại chống lại Nga.

Kiev tiếp tục phóng các máy bay không người lái cảm tử được EU tài trợ nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Thứ Năm tuần trước, một cuộc tấn công bằng gần 200 UAV nhắm vào Moscow đã gây hư hại cho một nhà máy lọc dầu ở quận Kapotnya phía đông nam thành phố và khiến ít nhất 17 người bị thương ở vùng Moscow lân cận.