Diễn biến chiến sự Nga-Ukraine hôm nay 1/1: UAV tấn công Moskva đêm giao thừa

Tổng hợp diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/1: UAV Ukraine tấn công Moskva đúng thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Nga mở rộng vùng đệm an ninh tại Ukraine.

UAV tấn công Moskva lúc ông Putin đọc thông điệp năm mới

Trên Telegram vào lúc 23 giờ 55 phút, đúng thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu bài phát biểu chào năm mới theo truyền thống, ông Sobyanin thông báo rằng lực lượng phòng không Nga tiêu diệt một UAV đang hướng về Moskva. Một UAV khác bị bắn hạ ngay sau thời khắc bước sang năm mới. Các lực lượng khẩn cấp được triển khai tới hiện trường.

Vì lý do an toàn, sân bay Domodedovo tạm thời ngừng các chuyến bay. Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi Moskva hứng chịu một đợt tấn công UAV khác, trong đó ít nhất 21 thiết bị bay bị bắn hạ, theo Thống đốc vùng Moskva Andrey Vorobyov. Trong vụ tấn công đó, một người đàn ông 57 tuổi bị thương do mảnh văng trúng lưng và tay.

Hệ thống phòng không Nga. (Ảnh: RT)

Trong những tháng gần đây, Ukraine được cho là thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV sâu trong lãnh thổ Nga, nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng và khu dân cư. Nga đáp trả bằng các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng quân sự của Ukraine, với mục tiêu làm suy yếu năng lực sản xuất UAV và vũ khí của Kiev.

Các cuộc tấn công UAV gần đây diễn ra sau một vụ tấn công nhằm vào dinh thự nhà nước của Tổng thống Putin tại vùng Novgorod trong giai đoạn 28–29/12. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên án vụ việc là hành động “khủng bố nhà nước”, đồng thời Moskva tuyên bố sẽ có phản ứng “không mang tính ngoại giao”, trong khi đó Kiev phủ nhận.

Nga mở rộng vùng đệm an ninh tại Ukraine

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết lực lượng Nga đang từng bước đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi khu vực biên giới, đồng thời mở rộng vùng đệm an ninh tại các tỉnh Sumy và Kharkov của Ukraine.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, ông Gerasimov đưa ra tuyên bố này trong chuyến thị sát cụm lực lượng mang tên “Sever” (Phía Bắc). Ông cho biết các lực lượng liên quân đang tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương, với tốc độ tấn công trong tháng 12 đạt mức cao kỷ lục. Chỉ trong một tháng, hơn 700 km² lãnh thổ đã được Nga kiểm soát.

Sau khi đẩy quân đội Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk của Nga hồi đầu năm, lực lượng “Sever” bắt đầu thiết lập một vành đai an ninh tại các khu vực giáp ranh thuộc tỉnh Sumy và Kharkov. Theo ông Gerasimov, quân đội Nga đã kiểm soát 32 khu dân cư tại đây, trong đó Volchansk là thành phố lớn nhất.

Việc mở rộng vùng đệm an ninh trong tháng 12 được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin. Kiev bác bỏ thông tin về việc bị bao vây và cho rằng các tuyên bố của Moskva bị phóng đại.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov.

Mỹ tạm dỡ trừng phạt nhà máy lọc dầu Nga

Bộ trưởng Năng lượng Serbia Dubravka Dedovic cho biết nước này đạt được thỏa thuận tạm thời với Mỹ để được miễn trừ các lệnh trừng phạt áp đặt lên nhà máy lọc dầu duy nhất của Serbia, vốn do tập đoàn năng lượng Nga Gazprom nắm cổ phần chi phối.

Công ty Dầu khí Serbia (NIS) từng thông báo vào đầu tháng 12 rằng họ buộc phải tạm dừng hoạt động nhà máy lọc dầu do thiếu nguồn dầu thô, hệ quả trực tiếp từ các biện pháp trừng phạt. Mỹ chính thức áp đặt các hạn chế đối với NIS vào đầu tháng 10, sau nhiều lần trì hoãn.

NIS là một trong những công ty năng lượng hàng đầu khu vực Balkan, sở hữu nhà máy lọc dầu lớn tại Pancevo gần Belgrade và mạng lưới hơn 400 trạm xăng trong khu vực. Gazprom Neft nắm khoảng 45% cổ phần, trong khi nhà nước Serbia sở hữu thêm 30%.

Bộ trưởng Dedovic đánh giá việc được miễn trừ trừng phạt là một thành công lớn, điều mà ban đầu “gần như không thể đạt được”. Theo bà, NIS đã nhận được giấy phép từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC), cho phép công ty tiếp tục hoạt động đến ngày 23/1. Điều này đồng nghĩa với việc nhà máy lọc dầu Pancevo có thể khôi phục hoạt động.