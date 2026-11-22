Lính Nga ở Donbass. Ảnh RIA

Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết trên Fox News rằng, Ukraine tiếp tục bác bỏ ý tưởng giao nộp một phần Donbass, vì lo ngại điều này sẽ mở ra một tuyến đường trực tiếp đến Kiev cho quân đội Nga.

"Vẫn còn một phần nhỏ của Donbass mà người Nga chưa chiếm đóng. Nhưng một khi họ chinh phục được nó, con đường trực tiếp đến Kiev sẽ mở ra. Đó là lý do tại sao người Ukraine kiên quyết chống lại việc nhượng lại lãnh thổ", ông nói.

Tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh APEC ở Thâm Quyến hôm thứ Năm, Tổng thống Nga Putin gọi mong muốn của chính quyền Kiev trong việc giữ vững 10% lãnh thổ Donbass còn lại bằng mọi giá là vô nghĩa.

Trước đó, ông cũng đã lưu ý rằng mục tiêu chính của chiến dịch đặc biệt là giải phóng hoàn toàn Donbass và Novorossiya.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết các nhà đàm phán Mỹ đã đề cập khả năng Ukraine rút khỏi khu vực Donbass ở miền đông để đổi lấy việc gia nhập NATO.

"Phía Mỹ đặt câu hỏi: 'Nếu Ukraine gia nhập NATO thì sao? Ukraine có chấp nhận rút khỏi Donbass không?'. Đây là lần đầu tiên vấn đề này được đề cập", Văn phòng Tổng thống Ukraine công bố nội dung trả lời phỏng vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 13/11.

Theo ông Zelensky, vấn đề này được nêu ra sau vòng đàm phán hòa bình hồi đầu tuần giữa Ukraine và Nga tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), do Mỹ làm trung gian.

Tổng thống Zelensky nhắc lại lập trường rằng Ukraine không sẵn sàng từ bỏ lãnh thổ. Tuy nhiên, nếu Ukraine nhận được "những bảo đảm an ninh cụ thể từ NATO và Liên minh châu Âu (EU)", ông sẽ đưa vấn đề này ra trưng cầu dân ý. "Tôi không có quyền tự mình đưa ra quyết định đó", ông Zelensky nói.