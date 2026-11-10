Ukraine khiến Nga phải đưa gần 50 oanh tạc cơ đi xa 5.400 km

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh Moscow vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng các nhà chứa máy bay kiên cố tại căn cứ Engels, nơi đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch tập kích tên lửa nhằm vào Ukraine.

Máy bay Tu-95MS của Nga cất cánh từ căn cứ không quân Ukrainka. (Ảnh: DE)

Đây có thể là lần đầu tiên kể từ khi xung đột toàn diện bùng nổ, Nga đưa gần như toàn bộ phi đội máy bay ném bom chiến lược của mình đến cùng một căn cứ ở khu vực Viễn Đông. Việc điều chuyển lực lượng máy bay đi quãng đường hàng nghìn kilomet dường như lại được thực hiện dễ dàng hơn nhiều so với việc xây dựng các công trình bảo vệ chúng tại căn cứ Engels.

Thông tin ban đầu được nhóm giám sát AviVector công bố. Theo báo cáo, kể từ đầu tháng 11, tổng cộng 8 máy bay ném bom Tu-95MS và một chiếc Tu-160 đã được điều chuyển từ các sân bay Engels và Olenya đến căn cứ không quân Ukrainka.

Nhiều khả năng, đây cũng chính là số máy bay Nga đã sử dụng trong cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine đêm 3/11. Con số này mới chỉ phản ánh 8 chiếc Tu-95MS và một chiếc Tu-160 được ghi nhận trong đợt điều chuyển, không đồng nghĩa với toàn bộ số máy bay hiện diện tại Ukrainka.

Hình ảnh do AviVector công bố cho thấy các máy bay ném bom Nga tại căn cứ Ukrainka dường như vẫn đỗ ngoài trời, không có nhà chứa hay công trình bảo vệ kiên cố. Moscow có thể đang chấp nhận rủi ro này vì tin rằng máy bay không người lái tấn công tầm xa của Ukraine hiện chưa đủ khả năng vươn tới những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, cách chiến trường hàng nghìn kilomet.

Bên cạnh yếu tố an toàn, Ukrainka còn có vị trí thuận lợi cho các hoạt động hàng không quân sự của Nga trên khu vực Thái Bình Dương, trong đó có những chuyến bay tuần tra. Căn cứ này cũng liên quan đến một diễn biến đáng chú ý khi Nga ghi nhận số lượng chuyến bay thấp kỷ lục của các máy bay Tu-142, Il-20 và Su-35S trong khu vực.

Trong khi đó, kế hoạch xây dựng hệ thống nhà chứa máy bay bảo vệ tại Engels vẫn tiến triển chậm chạp. Ý tưởng xây dựng tới 20 nhà chứa dành cho các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160 tại căn cứ này lần đầu được biết đến vào tháng 4/2025.

Đến tháng 6/2026, những hình ảnh đầu tiên cho thấy dự án đã được triển khai mới xuất hiện. Hình ảnh do chính nhóm giám sát AviVector công bố vào tháng 10/2026 cho thấy tiến độ xây dựng vẫn chưa vượt qua giai đoạn dựng khung kết cấu. Những công trình được kỳ vọng sẽ bảo vệ phi đội máy bay ném bom chiến lược Nga vì thế vẫn chưa thể phát huy tác dụng.