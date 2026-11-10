Chỉ huy Ukraine tiết lộ trận chiến ác liệt tại Krynky, 5 sư đoàn Nga mất sức chiến đấu, Kiev cũng tổn thất kinh hoàng

Binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine. Ảnh minh họa: Uawire

Ông Kerimov mô tả cuộc đổ bộ của quân đội Ukraine tại Krynky, tỉnh Kherson vào năm 2023 là một bước ngoặt quan trọng. Ông thừa nhận nhiều binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong chiến dịch này, nhưng cho rằng tổn thất của phía Nga còn lớn hơn.

"Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chịu những tổn thất rất nghiêm trọng, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu chiến dịch này có đáng giá hay không? Câu trả lời là có", ông Kerimov trả lời phỏng vấn Đài Radio Svoboda.

Ông nói thêm: "Đối phương có 5 sư đoàn bị mất sức chiến đấu sau khi chống lại 4 lữ đoàn thủy quân lục chiến của chúng tôi. Chúng tôi cũng chịu tổn thất, nhưng thiệt hại của đối phương cũng rất lớn".

Theo ông Kerimov, các chỉ huy Nga đã điều chuyển lực lượng khỏi hướng Zaporizhzhia, tạo điều kiện để quân đội Ukraine tiến hành chiến dịch phản công tại tỉnh Kherson.

Ông nhấn mạnh: "Cần lưu ý rằng tất cả các sư đoàn Nga bị các lữ đoàn thủy quân lục chiến của chúng tôi 'đánh tan' đều không còn khả năng chiến đấu và kể từ đó cũng không được sử dụng trên mặt trận này nữa. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục tiêu diệt những lực lượng còn lại".

Cuộc chiến khốc liệt tại Krynky

Lực lượng Phòng vệ Ukraine bắt đầu chiến dịch gần làng Krynky, nằm ở bờ đông sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson, vào mùa thu năm 2023.

Cuối tháng 10 cùng năm, lính thủy quân lục chiến Ukraine vượt sông Dnipro và thiết lập một bàn đạp quân sự gần khu dân cư này. Giao tranh giành quyền kiểm soát khu vực kéo dài trong bối cảnh quân đội Nga liên tục tổ chức các đợt tấn công.

Đến tháng 7/2024, các đơn vị Ukraine rút khỏi Krynky. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quyết định này được đưa ra nhằm bảo toàn tính mạng cho binh sĩ.

Tháng 9/2024, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine công bố bộ phim tài liệu mang tên Road to Krynky (Con đường đến Krynky), trong đó có những hình ảnh độc quyền và lời kể của các quân nhân trực tiếp tham gia chiến dịch.

Hàng trăm binh sĩ Ukraine mất tích

Đằng sau chiến dịch được mô tả là một dấu mốc quân sự quan trọng này là những tổn thất đặc biệt nặng nề.

Theo cuộc điều tra của trang báo Slidstvo.Info, có tới 788 binh sĩ Ukraine mất tích tại khu vực Krynky trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 6/2024.

Trong cùng giai đoạn, thi thể của 262 binh sĩ Ukraine tử trận đã được tìm thấy và an táng.