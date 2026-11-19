Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đề nghị những ai chứng kiến, biết thông tin hãy liên hệ với điều tra viên Nguyễn Hữu Hào qua số điện thoại 0365 657 374.

Nạn nhân là Hồ Xuân Quân, 18 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc ở phường Vinh Phú. Quân mất liên lạc sau khi đi cùng bạn thân Nguyễn Hồ Quang Tú, 19 tuổi, ở cùng phòng trọ tại Vinh.

Khi bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ để điều tra, Tú khai rạng sáng 9/11, hai người đi xe máy trên đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò thì xảy ra tai nạn tại xã Hải Châu.

Quân ngồi phía sau bị ngã, đầu va vào lan can cầu và bất tỉnh. Tú lái xe đến khu vực cầu Lạch Vạn ở xã Diễn Châu thì phát hiện Quân không còn thở nên thả xuống sông.

Thi thể Quân được lực lượng chức năng tìm thấy dưới cầu Lạch Vạn vào sáng 11/11.

Người dân đứng bên bờ sông theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân dưới cầu Lạch Vạn hôm 10/11. Ảnh: N. Dũng

Theo nhà chức trách, vụ việc được xác định có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và Xâm phạm thi thể.

Quân là con thứ hai trong gia đình có ba anh em. Người thân của Quân cho rằng lời khai của Tú có nhiều điểm chưa thống nhất, đề nghị cơ quan điều tra làm rõ thời điểm, hành trình di chuyển và nguyên nhân các thương tích trên cơ thể nam sinh.

Vị trí tai nạn ở xã Hải Châu và điểm tìm thấy thi thể ở cầu Lạch Vạn, xã Diễn Châu, cách nhau khoảng 3 km. Đồ họa: Đức Hùng