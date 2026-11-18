Ngày 18/11, ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An) cho biết, qua hệ thống camera bẫy ảnh, đơn vị vừa ghi nhận sự xuất hiện của Mang Pù Hoạt (Muntiacus puhoatensis) – loài động vật hoang dã quý hiếm, có giá trị đặc biệt đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Hình ảnh Mang Pù Hoạt (Muntiacus puhoatensis) được ghi nhận qua hệ thống bẫy ảnh tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt năm 2026. Ảnh: BQL Khu BTTN Pù Hoạt.

Đây là kết quả từ chương trình điều tra, đánh giá hiện trạng quần thể và bảo tồn các loài thú Guốc chẵn năm 2026 được triển khai tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Theo ông Nguyễn Văn Sinh, hình ảnh Mang Pù Hoạt được ghi nhận tại nhiều vị trí, vào các thời điểm khác nhau. Cụ thể, camera bẫy ảnh đã ghi nhận loài này vào đêm 27/8; các ngày 3, 7 và 11/9; tiếp đó là ngày 3 và 25/10/2026.

Đáng chú ý, hình ảnh loài thú này xuất hiện cả vào buổi sáng, buổi chiều và ban đêm. Việc ghi nhận tại nhiều thời điểm cho thấy Mang Pù Hoạt vẫn đang hiện diện trong các sinh cảnh rừng tự nhiên thuộc khu bảo tồn.

Hình ảnh Mang Pù Hoạt được ghi nhận tại nhiều thời điểm khác nhau trong năm 2026, cho thấy loài vẫn hiện diện trong các sinh cảnh rừng tự nhiên của Khu BTTN Pù Hoạt. Ảnh: BQL Khu BTTN Pù Hoạt.

Mang Pù Hoạt (Muntiacus puhoatensis), còn được biết đến với tên gọi Mang Roosevelt, là loài thú thuộc họ Hươu nai, bộ Guốc chẵn. Loài này được mô tả lần đầu vào năm 1929. Trong thời gian dài, những thông tin về sự tồn tại và phân bố của chúng ngoài tự nhiên rất hạn chế, khiến loài này từng được xem là một trong những bí ẩn của giới nghiên cứu động vật hoang dã.

Mang Pù Hoạt có kích thước tương đối nhỏ, trọng lượng khoảng 15-20kg, bộ lông màu nâu đậm, vùng má và mũi sẫm màu. Cá thể đực có gạc ngắn, không phân nhánh. Loài này thường sinh sống trong các khu rừng kín thường xanh, có nhiều cây gỗ lớn, ở độ cao trên 700m.

Mang Pù Hoạt có kích thước cơ thể nhỏ, bộ lông màu nâu đậm; cá thể đực có gạc ngắn, không phân nhánh. Ảnh: BQL Khu BTTN Pù Hoạt.

Theo Sách đỏ Việt Nam năm 2024, Mang Pù Hoạt được xếp vào nhóm Cực kỳ nguy cấp (CR). Đây là mức cảnh báo cao nhất về nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên theo hệ thống phân hạng của Sách đỏ Việt Nam.

Không chỉ Mang Pù Hoạt, những năm gần đây, hệ thống camera bẫy ảnh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt còn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài thú quý hiếm khác như mèo gấm (các năm 2024, 2025 và 2026), sói lửa (năm 2024), beo lửa (năm 2025).

Ông Nguyễn Văn Sinh cho biết, hiện dữ liệu điều tra chưa đủ cơ sở để xác định chính xác số lượng cá thể và quy mô quần thể Mang Pù Hoạt tại khu bảo tồn. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng điều tra bằng hệ thống bẫy ảnh, kết hợp phân tích ADN nhằm đánh giá đầy đủ hơn về sự phân bố, hiện trạng quần thể và đề xuất giải pháp bảo vệ loài.

Việc tiếp tục ghi nhận Mang Pù Hoạt tại khu bảo tồn có ý nghĩa quan trọng đối với công tác nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã. Kết quả này cũng cho thấy giá trị đa dạng sinh học của những cánh rừng tự nhiên ở miền Tây Nghệ An, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo vệ nghiêm ngặt sinh cảnh sống của các loài động vật quý hiếm.