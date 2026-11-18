Theo Voiceofemirates, ông Jared Kushner, con rể và cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump vừa tiết lộ những nội dung chính trong sáng kiến ngoại giao của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Theo ông Kushner, kế hoạch giải quyết xung đột được xây dựng dựa trên ba trụ cột chính, hướng tới bảo đảm an ninh cho Ukraine, xác định tương lai của nước này tại châu Âu và tái thiết nền kinh tế sau chiến tranh.

Jared Kushner, con rể và cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Voiceofemirates

Trụ cột thứ nhất: Bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine

Trọng tâm đầu tiên là thiết lập những cam kết an ninh mạnh mẽ và đáng tin cậy nhằm ngăn Ukraine phải đối mặt với các cuộc tấn công mới trong tương lai.

Điều này bao gồm việc xây dựng các thỏa thuận và cơ chế an ninh rõ ràng để hạn chế nguy cơ leo thang xung đột, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan.

Trụ cột thứ hai: Mở đường cho Ukraine gia nhập EU

Trụ cột thứ hai tập trung vào việc tạo ra lộ trình rõ ràng để Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu Âu.

Động thái này được kỳ vọng sẽ củng cố quan hệ giữa Kiev với các thể chế châu Âu, mở rộng cơ hội ổn định chính trị, kinh tế và hỗ trợ triển vọng phát triển lâu dài của đất nước.

Trụ cột thứ ba: Phục hồi kinh tế và tái thiết sau chiến tranh

Trụ cột cuối cùng hướng tới xây dựng một kế hoạch toàn diện nhằm phục hồi và tái thiết Ukraine, với sự hợp tác của các đối tác quốc tế và tổ chức tài chính.

Kế hoạch tập trung vào khôi phục cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bù đắp một phần những thiệt hại do chiến tranh gây ra.

Ông Kushner nhấn mạnh, ba nội dung trên là nền tảng để xây dựng một Ukraine an toàn, ổn định và thịnh vượng. Tuy nhiên, để đạt được thỏa thuận lâu dài, các bên cần giải quyết những quan ngại về an ninh và tìm được tiếng nói chung đối với các vấn đề còn bất đồng.

Những động thái này nằm trong nỗ lực của Mỹ nhằm khởi động lại tiến trình đàm phán giữa Moscow và Kiev, hướng tới chấm dứt cuộc xung đột đã gây ra những tổn thất nặng nề về con người và kinh tế, đồng thời ảnh hưởng sâu rộng đến an ninh châu Âu cũng như kinh tế toàn cầu.

Dù các cuộc tiếp xúc ngoại giao được cho là đã ghi nhận một số tiến triển, những bất đồng căn bản vẫn tồn tại, đặc biệt liên quan đến các cam kết bảo đảm an ninh, tương lai của những vùng lãnh thổ tranh chấp và bản chất của các thỏa thuận chính trị, quân sự cần thiết để chấm dứt xung đột.

Khả năng thành công của kế hoạch Mỹ vẫn phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng nhượng bộ lẫn nhau của Nga và Ukraine, cũng như năng lực của Washington trong việc thu hẹp khác biệt giữa hai bên.

Thách thức lớn nhất là biến những đề xuất ngoại giao thành một thỏa thuận chính trị thực chất, đủ sức bảo đảm chấm dứt giao tranh và ngăn xung đột tái diễn.