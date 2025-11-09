Ukraine để "lọt lưới" 26 tên lửa Nga, hứng tổn thất nghiêm trọng

Thành phố Kiev bị tên lửa tập kích trong đêm (ảnh: BBC)

Hôm 8/11, Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay, quân đội Nga phóng hơn 450 UAV và 45 tên lửa vào nhiều khu vực.

Ở thành phố Dnipro, giới chức Ukraine ghi nhận 2 người thiệt mạng, 12 người bị thương. Ở Kharkiv, giới chức Ukraine ghi nhận một người thiệt mạng.

Bà Yulia Svyrydenko – Thủ tướng Ukraine – thông báo, nhiều cơ sở năng lượng lớn ở Kiev, Poltava và Kharkiv bị hư hại sau đòn tập kích của Nga.

Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, phương Tây cần tăng cường áp lực trừng phạt Nga.

“Đối với mỗi cuộc tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng của chúng tôi, phải có biện pháp trừng phạt đáp trả nhằm vào toàn bộ ngành năng lượng của Nga - không có ngoại lệ”, ông Zelensky nói.

Không quân Ukraine hôm 8/11 tuyên bố, phòng không nước này đã bắn hạ 406 UAV và 9 tên lửa. 26 tên lửa và 52 UAV “lọt lưới” phòng không, tập kích 25 địa điểm. Ngoài ra, 10 tên lửa khác của Nga biến mất khỏi màn hình radar, thông tin về địa điểm va chạm cũng như hậu quả của chúng chưa được cập nhật.

Ô tô bị hư hại trong đòn tập kích mới của quân đội Nga (ảnh: Kyiv Independent)

Theo Kyiv Independent, thủ đô Kiev bị cắt điện khẩn cấp trong đòn tập kích mới của Nga, nhắm vào hạ tầng năng lượng và khí đốt Ukraine. Một số khu dân cư ở Kiev dự kiến bị cắt điện trong vòng 8 giờ.

Các khu vực khác như Poltava, Dnipro, Kharkiv, Odessa, Sumy và Chernihiv cũng bị quân đội Nga nhắm mục tiêu.

Ở vùng Poltava, 2 thành phố Kremenchuk (dân số khoảng 200.000 người) và Horishni Plavni (dân số khoảng 50.000 người) gần như bị cắt điện hoàn toàn. Chính quyền thành phố phải sử dụng máy phát điện để chạy các máy bơm nước.

Hôm 8/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này tiến hành “cuộc tập kích quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa trên không, trên bộ và trên biển có độ chính xác cao” nhằm vào các nhà máy sản xuất vũ khí, hạ tầng năng lượng để đáp trả Ukraine.

Giao tranh khốc liệt vẫn diễn ra ở 2 mặt trận là Pokrovsk và Kupiansk. Ở Donetsk, quân đội Nga kiểm soát thêm một ngôi làng, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý.