Ông Maduro và phu nhân phủ nhận mọi cáo buộc của toà án Mỹ

Ngày 5/1, Tổng thống Venezuela và phu nhân đã bị các lực lượng chức năng của Mỹ dẫn giải tới Toà án liên bang Manhattan ở thành phố New York với các cáo buộc liên quan tới ma tuý. Trong bản cáo trạng được phòng Công tố Liên bang Quận Nam New York đưa ra, ông Maduro và các quan chức Venezuela bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ, tha hoá thể chế để đưa hàng tấn cocaine vào Mỹ.

Bên cạnh đó, Tổng thống Venezuela và các cộng sự cũng bị cáo buộc đã cung cấp sự hỗ trợ cho các băng nhóm buôn ma tuý, cấp hộ chiếu ngoại giao Venezuela cho các trùm buôn ma tuý và tạo điều kiện cho các chuyến bay vận chuyển tiền buôn ma tuý từ Mexico sang Venezuela.

Bản thân ông Maduro bị chính quyền Mỹ truy tố với 4 tội danh: Âm mưu khủng bố ma tuý, âm mưu nhập khẩu cocaine, tàng trữ và âm mưu tàng trữ súng máy và các vật liệu nổ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ bị dẫn giải đến tòa án ở Manhattan, Mỹ. Nguồn: Reuters

Trước phiên điều trần, nhiều người biểu tình đã tập trung ở khu vực đối diện đồng thời mang theo các biểu ngữ kêu gọi trả tự do cho Tổng thống Maduro và phu nhân cũng như không gây chiến vì dầu mỏ của Venezuela. Ngoài ra, những người ủng hộ chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng có mặt.

Tại phiên toà, sau khi nhận bản tóm tắt cáo trạng của mình, ông Maduro đã tuyên bố phủ nhận, khẳng định ông không có tội, ông vẫn là tổng thống của đất nước Venezuela trước khi bị thẩm phán ngắt lời. Phu nhân của ông Maduro, Cilia Flores, cũng đã tuyên bố vô tội.

Luật sư của ông Maduro, Barry Pollack, cho biết ông hiện không yêu cầu thân chủ được tại ngoại nhưng có thể sẽ xem xét điều này sau. Ngoài ra, ông Maduro và phu nhân cũng yêu cầu được tiếp xúc lãnh sự để bảo hộ. Phiên điều trần đầu tiên kéo dài khoảng 30 phút và phiên toà tiếp theo sẽ được ấn định vào ngày 17/3 sắp tới.

Trước khi bị Mỹ bắt giữ hôm 3/1 sau chiến dịch quân sự chớp nhoáng, ông Maduro từng nhiều lần phủ nhận các cáo buộc của Mỹ, cho rằng đây chỉ là cái cớ để Mỹ thực hiện âm mưu chiếm đoạt nguồn tài nguyên dầu mỏ của Venezuela. Quốc gia Nam Mỹ này được cho là sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới.