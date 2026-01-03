Chọn người 34 tuổi làm Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng thống Ukraine kỳ vọng gì?

Chưa đầy nửa năm kể từ ngày bổ nhiệm ông Denys Shmyhal làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề xuất thay đổi nhân sự giữ chiếc ghế này.

Người mới được chọn là ông Mykhailo Fedorov (34 tuổi), Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine.

"Tôi đã đề cử ông Mykhailo Fedorov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Ukraine. Ông ấy tham gia sâu dự án Đường bay không người lái và đã đạt được những kết quả ấn tượng trong việc số hóa các dịch vụ, quy trình công cộng" - RBC-Ukraine dẫn lời ông Zelensky trong bài phát biểu tối 2-1.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal (trái) và Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số Mykhailo Fedorov, người vừa được đề cử thay thế ông - Ảnh: TELEGRAM

Theo RBC-Ukraine và Kyiv Independent, ông Mykhailo Fedorov sinh ngày 21-1-1991 tại TP Vasylivka, vùng Zaporizhzhia - Ukraine. Ông theo học tại Đại học Quốc gia Zaporizhzhia, tốt nghiệp Khoa Xã hội học và quản lý với bằng cử nhân xã hội học.

Trước đó, ông Fedorov từng tham gia các hoạt động kinh doanh và dự án trong lĩnh vực truyền thông, tiếp thị kỹ thuật số.

Năm 2019, ông Fedorov trở thành người đứng đầu chiến lược kỹ thuật số cho chiến dịch tranh cử của ông Zelensky, rồi được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số của Ukraine.

Trong vai trò này, ông Fedorov chịu trách nhiệm phát triển chính phủ điện tử, dịch vụ công số và triển khai các công nghệ tiên tiến trong khu vực công.

Năm 2023, ông Fedorov được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Đổi mới, giáo dục, khoa học và công nghệ của Ukraine.

Đến tháng 7-2025, ông Fedorov giữ chức vụ Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số của Ukraine.