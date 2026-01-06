Tổng thống Colombia tuyên bố sẵn sàng “cầm vũ khí” nếu Mỹ can thiệp quân sự

Tổng thống Colombia Gustavo Petro tuyên bố ông sẵn sàng “cầm vũ khí” để bảo vệ đất nước nếu Mỹ tiến hành can thiệp quân sự vào nước này. Ảnh Reuters.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Petro cho rằng bất kỳ hành động can thiệp bạo lực nào của Mỹ nhằm vào Colombia, tương tự chiến dịch quân sự mà Washington tiến hành tại Venezuela cuối tuần qua, đều sẽ vấp phải sự đáp trả.

“Tôi từng thề sẽ không bao giờ chạm vào vũ khí nữa. Nhưng vì Tổ quốc, tôi sẽ cầm vũ khí trở lại”, Tổng thống Petro nhấn mạnh.

Thời gian qua, ông Petro nổi lên là một trong những nhà lãnh đạo khu vực Mỹ Latinh chỉ trích gay gắt nhất chính sách của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là các tuyên bố đe dọa sử dụng biện pháp quân sự đối với Colombia với lý do chống buôn bán ma túy.

Hai nhà lãnh đạo nhiều lần công kích lẫn nhau bằng những lời lẽ gay gắt, song các phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ được cho là mang tính thù địch ngày càng rõ rệt. Cuối tuần qua, ông Trump cảnh báo ông Petro nên “liệu hồn”, đồng thời cho rằng một chiến dịch tương tự vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có thể được áp dụng với Colombia, và khẳng định điều này “nghe có vẻ hợp lý”.

Trước những tuyên bố trên, Bộ Ngoại giao Colombia ra thông cáo lên án mạnh mẽ, cho rằng đây là “sự can thiệp không phù hợp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền, vi phạm các chuẩn mực của luật pháp quốc tế”.

Tổng thống Trump cáo buộc chính quyền của ông Petro tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán ma túy sang Mỹ, tuy nhiên cáo buộc này không có bằng chứng và đã bị phía Colombia bác bỏ hoàn toàn. Tổng thống Petro khẳng định chính phủ của ông vẫn kiên quyết đấu tranh chống sản xuất và buôn bán ma túy, song theo hướng giảm dần các biện pháp quân sự hóa trong “cuộc chiến chống ma túy” kéo dài nhiều thập kỷ.

“Tôi đặt niềm tin rất lớn vào nhân dân Colombia”, ông Petro nói. “Chính vì vậy, tôi đã kêu gọi người dân bảo vệ Tổng thống trước bất kỳ hành động bạo lực và phi pháp nào nhằm vào ông ta”.

Những diễn biến trên làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn mới tại khu vực Mỹ Latinh, trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và một số quốc gia trong khu vực đang xấu đi nhanh chóng sau các hành động quân sự gây tranh cãi của Washington.