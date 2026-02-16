Ukraine bắt giữ cựu bộ trưởng đang rời đất nước

Cơ quan chống tham nhũng Ukraine (NABU) cho biết họ đã "bắt giữ cựu bộ trưởng năng lượng trong khuôn khổ vụ án Midas", đề cập đến cuộc điều tra quy mô lớn về tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine, vốn đã gây ra cuộc khủng hoảng chính trị lớn vào năm ngoái.

"Các hoạt động điều tra ban đầu đang được tiến hành, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Ukraine" – CNN dẫn thông báo từ NABU hôm 15-2.

NABU cho biết thời điểm bị bắt vị cựu bộ trưởng năng lượng này đang chuẩn bị rời khỏi biên giới quốc gia nhưng không nêu danh tính.

Tuy nhiên, Kiev Post cho hay người bị bắt là ông Herman Halushchenko, từng đảm nhiệm vị trí từ năm 2021 và từ chức vào tháng 11-2025.

Cựu bộ trưởng năng lượng Ukraine Herman Halushchenko. Ảnh: Ukrinform

Vụ bắt giữ liên quan đến bê bối xoay quanh các cáo buộc quan chức nhận lại quả từ các nhà thầu, bao gồm những đơn vị tham gia bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu.

Vụ việc gây rúng động đã khiến 2 bộ trưởng năng lượng của Ukraine từ chức, Chánh văn phòng tổng thống Ukraine là ông Andriy Yermak cũng mất chức, dù họ phủ nhận có liên quan tới hành vi tham nhũng.

Các nhà điều tra cho biết khoảng 100 triệu USD đã bị rút ruột khi các doanh nghiệp nhà nước, bao gồm Energoatom – đơn vị vận hành các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine – thanh toán cho các công ty để thực hiện công việc nhằm tăng cường an ninh tại các địa điểm trọng yếu.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, cơ quan chống tham nhũng của Ukraine cho biết họ đã tiến hành khám xét hàng chục bất động sản.

Các cáo buộc tham nhũng không phải là điều mới ở Ukraine. Kể từ năm 2023, NABU đã mở các cuộc điều tra liên quan đến một loạt vụ bê bối.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vào tháng 1-2024 cho biết họ đã phát hiện một đường dây tham nhũng quy mô lớn trong việc mua sắm vũ khí cho quân đội nước này, với giá trị lên tới gần 40 triệu USD, theo CNN.