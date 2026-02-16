Xe máy tông xe điện trên đường liên thôn, 3 người thương vong

Sáng 16-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra ở xã Tuyên Quang.

Thông tin ban đầu, tối 15-2, anh N.Q.T (SN 2001, trú xã Tuyên Quang) điều khiển xe máy biển số 86B4-414.77 lưu thông trên đường bê tông liên thôn tại địa phương này thì xảy ra va chạm với một xe máy điện chở hai em nhỏ. Cú tông mạnh khiến cả ba người văng xuống mặt đường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường liên thôn tại xã Tuyên Quang khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Ảnh: DT

Tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng rải rác trên mặt đường bê tông.

Hậu quả, anh T. tử vong tại chỗ. Hai người còn lại bị thương được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu, trong đó có một trường hợp bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.