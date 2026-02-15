Toàn cảnh Vilnius.

Sai lầm chính

Năm 2022, Lithuania ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga, và vào tháng 2 năm 2025, cùng với các nước Baltic khác, nước này rời khỏi vòng năng lượng chung với Nga và Belarus (BRELL), gia nhập lưới điện châu Âu.

"Đối với Nga, hành động của Lithuania chỉ như một vết muỗi đốt. Nhưng đối với Vilnius, thực tế lại vô cùng đau lòng", một bài báo trên cổng thông tin Baijiahao của Trung Quốc viết.

Sau khi nguồn cung năng lượng từ Nga bị cắt đứt, giá điện ở Lithuania đã tăng 46%. Điều này dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Báo cáo nhận định rằng Vilnius "rõ ràng đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế".

Trong bối cảnh những vấn đề này, Lithuania đã xem xét lại chính sách của mình và cho phép sử dụng thiết bị do Trung Quốc sản xuất trong lưới điện, điều này có thể được coi là một lời cầu xin khoan dung, theo nhận định của ấn phẩm này.

Gặt hái lợi ích

Ngay cả khi chúng ta chấp nhận con số +46% là sự thật, cơ chế chính vẫn rất đơn giản: năng lượng tác động đến chi phí và khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp, theo Daniil Tyun, Trưởng bộ phận Quan hệ Khách hàng tại AMCH.

"Nếu điện năng chiếm khoảng 10-20% chi phí sản xuất tiêu thụ nhiều năng lượng, thì việc tăng giá 46% sẽ dẫn đến chi phí tăng khoảng 4,6-9,2%", chuyên gia giải thích.

Đối với một doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận (chênh lệch giữa doanh thu và chi phí biến đổi ) từ 5 đến 10%, điều này thường có nghĩa là một lựa chọn đơn giản: cắt giảm sản xuất, chuyển đổi năng lực sản xuất, đóng cửa hoặc yêu cầu hỗ trợ.

"Đồng thời, áp lực lên các hộ gia đình đang ngày càng gia tăng: giá năng lượng tăng cao đang đẩy nhanh lạm phát và làm giảm nhu cầu thực tế, điều này đã và đang ảnh hưởng đến thương mại, dịch vụ và việc làm", ông Tune nhận định.

Vào tháng 11 năm 2025, tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Lithuania đạt 3,6%, cao hơn mức trung bình của EU. Trong quý IV năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp là 6,8%.

Quốc gia này buộc phải đối phó với giá điện biến động. Do thời tiết lạnh, giá bán buôn điện tại Lithuania đã tăng 24% từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2, đạt mức 192,83 euro/megawatt-giờ.

Do đợt rét đậm và việc hủy bỏ miễn thuế VAT đối với chi phí sưởi ấm cho người dân, hóa đơn tiền điện sưởi ấm của các hộ gia đình trong tháng Giêng cao hơn 85-90% so với tháng 12 năm 2025.

Theo Investuok Lietuvoje, do giá năng lượng tăng vọt trong nửa đầu năm 2025, Lithuania đã thu hút được số lượng dự án nước ngoài ít hơn gần một nửa và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tài sản cố định ít hơn 16 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Tyun cho biết: "Các khoản đầu tư mới sẽ đổ vào những khu vực có giá năng lượng ổn định và thấp hơn. Sản xuất công nghiệp vẫn sẽ đối mặt với nguy cơ sụt giảm sản lượng từ 1 đến 3% mỗi năm, chính xác là do yếu tố năng lượng và sự suy giảm khả năng cạnh tranh tổng thể."

Vận tải và hậu cần cũng bị ảnh hưởng sau khi cắt đứt quan hệ với Nga: vận chuyển giảm mạnh, và việc sử dụng cảng và đường sắt cũng giảm sút, theo lời Yevgeny Zlenko, quản lý dự án tại Polylog Consulting Group.

Như vậy, năm 2024, khối lượng hàng hóa quốc tế giảm 19,9%, trong khi khối lượng hàng hóa quá cảnh giảm 18,8%. Nguyên nhân là do lệnh trừng phạt của EU đối với Nga và Belarus.

Lượng hàng hóa vận chuyển qua cảng Klaipėda đã giảm từ 40% xuống còn 5% trong bốn năm qua. Giám đốc cảng Algis Latakas cho biết ông đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới ở các nước Trung Á, nhưng quá trình tái định hướng này đang gặp phải nhiều thách thức đáng kể.

Phí hủy hợp đồng

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc Lithuania từ chối nguồn cung cấp năng lượng, vận chuyển và xử lý hàng hóa của Nga tại các cảng biển và đường sắt đã tự tạo ra những vấn đề kinh tế cho chính mình.

"Hậu quả có thể rất nghiêm trọng: dòng người lao động di cư ồ ạt, giá điện tiếp tục tăng, GDP giảm và nợ nước ngoài gia tăng", giáo sư Roman Danilov thuộc Khoa Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Tài chính nhận định.

Tuy nhiên, ông cho rằng Lithuania khó có thể nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ Liên minh châu Âu. Các nền kinh tế lớn của EU, như Đức, hiện đang ở trong tình thế khó khăn và đối mặt với những thách thức tương tự. Vì vậy, vấn đề sẽ phải được giải quyết một cách độc lập.