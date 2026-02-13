Ukraine tuyên bố sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu không đạt thỏa thuận với Nga

Ukraine sẵn sàng tiếp tục chiến đấu với Nga nếu không có cơ hội ký kết một thỏa thuận hòa bình “tốt” để chấm dứt xung đột, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí The Atlantic.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev, ngày 3/1/2026. Ảnh: AP

Theo The Atlantic, một số thành viên trong nhóm cố vấn thân cận của Tổng thống Zelensky lo ngại cơ hội để đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga đang dần khép lại. Những người này cho rằng, nếu không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh trong mùa Xuân năm nay, Ukraine có thể phải đối mặt với nhiều năm giao tranh kéo dài.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh ông thà từ chối hoàn toàn một thỏa thuận còn hơn buộc người dân Ukraine phải chấp nhận một thỏa thuận bất lợi. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định, sau 4 năm xung đột toàn diện, ông sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến nếu cần thiết.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết Kiev đã chủ động ủng hộ các đề xuất hòa bình của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột với Nga, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách giải quyết cuộc chiến trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm nay.

“Chiến thuật mà chúng tôi lựa chọn là để phía Mỹ không nghĩ rằng Ukraine muốn kéo dài xung đột. Chính vì vậy, chúng tôi đã bắt đầu ủng hộ các đề xuất của họ dưới mọi hình thức có thể giúp đẩy nhanh tiến trình”, Tổng thống Zelensky nói.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng tổ chức cả bầu cử tổng thống lẫn một cuộc trưng cầu ý dân về thỏa thuận hòa bình, song sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào gây phương hại đến lợi ích quốc gia.

“Tôi sẵn sàng cho bầu cử. Nhưng để làm được điều đó, chúng tôi cần an ninh, các bảo đảm an ninh và một lệnh ngừng bắn.” Ông cũng nhấn mạnh: “Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đưa một thỏa thuận tồi ra trưng cầu ý dân.”

Ông khẳng định đã bác bỏ đề xuất - được báo Financial Times đưa tin trong tuần này - về việc công bố tổ chức bầu cử và trưng cầu ý dân vào ngày 24/2, đúng dịp tròn 4 năm Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky, các điều kiện then chốt như lệnh ngừng bắn và các bảo đảm an ninh do Mỹ đề xuất nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga tái xâm lược vẫn chưa được thống nhất.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Zelensky cho biết một văn kiện về các bảo đảm an ninh cho Ukraine gần như đã sẵn sàng để ký kết. Tuy nhiên, ông thừa nhận vẫn còn một số chi tiết chưa được giải quyết, trong đó có việc liệu Mỹ có sẵn sàng đánh chặn các tên lửa bay vào không phận Ukraine nếu Nga vi phạm thỏa thuận hòa bình hay không.

“Vấn đề này vẫn chưa được chốt. Chúng tôi đã nêu ra và sẽ tiếp tục nêu những câu hỏi này… Chúng tôi cần tất cả những điều đó phải được thể hiện rõ ràng bằng văn bản”, Tổng thống Zelensky nói.