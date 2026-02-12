Ukraine kêu gọi người dân tích trữ lương thực, nước uống và thuốc men cho những ngày kinh hoàng sắp tới

Theo Bộ Nội vụ, người dân Ukraine cần sẵn sàng cho khả năng mất điện, mất nhiệt sưởi và gián đoạn cung cấp nước.

“Đối phương tiếp tục pháo kích lãnh thổ Ukraine, cố gắng khiến chúng ta không có điện, nhiệt và nước. Hãy chuẩn bị cho các biện pháp an ninh tăng cường: theo dõi thông báo của chính quyền, giữ cho các thiết bị và nguồn điện thay thế luôn được sạc đầy, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, đặc biệt vào ban đêm” - Bộ Nội vụ viết.

Định mức khuyến nghị là ít nhất 3 lít nước uống mỗi ngày cho một người trưởng thành và khoảng 10 - 12 lít nước dùng cho nhu cầu vệ sinh và nấu ăn. Tổng lượng dự trữ được khuyên tính tối thiểu cho 3 ngày, tùy theo số lượng thành viên trong gia đình.

Đồng thời, người dân được khuyến nghị chuẩn bị thực phẩm có thời hạn bảo quản dài, các loại thuốc cần thiết, tiền mặt, và không quên dự trữ thức ăn, nước uống cho vật nuôi.

Ngoài ra, nên tìm hiểu trước vị trí các hầm trú ẩn gần nhất, các “Điểm Bất Khuất”, điểm sưởi ấm và các trạm cấp nước công cộng.

Bên cạnh đó, công dân được kêu gọi theo dõi sát sao các thông báo chính thức từ cơ quan chức năng và lực lượng khẩn cấp.

Trong khi đó, các trang mạng xã hội cho biết một đợt tấn công ồ ạt khác vào hệ thống năng lượng có thể xảy ra trong vòng một đến hai ngày tới.

Cách đây vài ngày, người đứng đầu Bộ Năng lượng Denis Shmyhal tuyên bố rằng trong tuần này lượng điện cung cấp tại Ukraine sẽ còn ít hơn nữa.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Năng lượng Tái tạo Ukraine, Stanislav Ignatyev, cũng đã nói về tình hình nghiêm trọng của hệ thống năng lượng Kiev và kêu gọi cư dân thủ đô tích trữ thực phẩm và nước uống.