Khoảnh khắc F-16 Ukraine xả pháo 20mm, bắn nổ UAV tự sát Geran-2 của Nga

Ngày 9/2, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tiêm kích F-16 Fighting Falcon của Không quân Ukraine tiếp cận và khai hỏa, khiến một UAV tự sát Geran-2 của Nga phát nổ giữa không trung. Theo đó mục tiêu bay ở độ cao thấp phía trên khu vực có rừng, trước khi trúng loạt đạn và nổ tung, tạo ra đám lửa lớn kèm tiếng nổ rõ rệt.

Khoảnh khắc F-16 Ukraine xả đạn pháo 20 mm, bắn nổ UAV tự sát Geran-2 của Nga

Điểm đáng chú ý là tiêm kích F-16 không sử dụng tên lửa đối không mà dùng pháo nòng xoay 6 nòng M61A1 Vulcan cỡ 20 mm - loại vũ khí tiêu chuẩn gắn trong thân máy bay. M61A1 có tốc độ bắn tối đa khoảng 6.000 viên/phút, khoang đạn mang theo thường ở mức hơn 500 viên, cho phép phi công tung ra loạt bắn ngắn nhưng dày đặc.

Pháo M61A1 Vulcan cỡ 20 mm

Trong thực chiến, đây là phương án tiết kiệm hơn so với phóng tên lửa không đối không tầm trung dẫn đường radar chủ động AIM-120 AMRAAM hoặc tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại AIM-9X Sidewinder, vốn đắt đỏ và cần ưu tiên cho mục tiêu nguy hiểm hơn.

UAV Geran-2

Tuy nhiên, việc dùng pháo để bắn hạ UAV tự sát cũng cho thấy khó khăn của phòng không Ukraine. UAV Geran-2 là UAV có kích thước nhỏ, bay chậm, tiết diện phản xạ radar thấp và dấu hiệu nhiệt không mạnh. Điều này khiến việc phát hiện và khóa mục tiêu ở cự ly xa khó hơn, buộc tiêm kích phải áp sát trong phạm vi vài km để bắn, đồng nghĩa tăng rủi ro bị mảnh văng, hoặc bị hỏa lực phòng không tầm thấp của đối phương đe dọa.

Ở góc độ chiến thuật, đoạn video phản ánh cách Ukraine đang vận hành một hệ thống phòng thủ nhiều tầng: từ tên lửa phòng không, pháo phòng không, đến tiêm kích trực chiến. Trong bối cảnh Nga liên tục tung UAV tự sát theo từng đợt, việc F-16 tham gia đánh chặn bằng pháo 20 mm là cách Kiev “tối ưu chi phí” và tận dụng tốc độ phản ứng nhanh, dù đây không phải nhiệm vụ lý tưởng với một tiêm kích có giá trị cao.